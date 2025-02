Agendas inovadoras, precisam-se!

1. As forças políticas que concorrem às eleições de Março orçamentaram mais de um milhão de euros na campanha que arranca oficialmente a 9 de Março, mas que já está na estrada. Este montante não passa despercebido a uma população que lida diariamente com o aumento do custo de vida, dificuldades no acesso à habitação e salários desfasados da realidade inflacionária, cansada de iniciativas mais ou menos folclóricas. São os custos da democracia, dizem os que se conformam com o estado do sítio. Ambos esperam propostas claras, objectivas e arrojadas, que saiam do âmbito das clássicas prioridades elencadas.

A Madeira precisa de mais do que slogans e promessas recicladas. A modernização da economia, a aposta em sectores emergentes como as novas tecnologias e a inteligência artificial, bem como a diversificação das fontes de receita para além do turismo, deveriam ser temas centrais nas campanhas. Infelizmente, muitas iniciativas focam-se demasiado na promoção pessoal dos candidatos, em vez de apresentarem propostas tangíveis para um futuro sustentável.

2. O PS-M tem, neste fim-de-semana, o seu momento de glória interna, com a coroação de Paulo Cafôfo para mais um mandato na liderança. O congresso que não estava previsto acontecer foi a resposta às investidas do ex-líder Carlos Pereira, mais preocupado, agora, com os ‘negócios’ na República. A reunião magna servirá para Cafôfo reforçar o seu poder e ter uma janela privilegiada para vincar as suas prioridades paras as Regionais de 23 de Março e criticar o seu principal rival político, Miguel Albuquerque, que ajudou a derrubar em Dezembro passado, quando votou favoravelmente a moção de censura da iniciativa do Chega, contrariamente ao que optou por fazer Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do PS, que não quis embarcar nos argumentos de um partido cada vez afundado em casos de polícia, tendo chumbado a moção de censura na Assembleia da República.

3. Enquanto os partidos se digladiam no palco eleitoral, a realidade impõe desafios urgentes que exigem respostas imediatas. Um dos mais alarmantes é a crise na pedopsiquiatria do Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM). Com apenas duas médicas para atender toda a Região, o serviço encontra-se numa situação de ruptura. A falta de especialistas levou à suspensão da prevenção nas urgências, obrigando crianças e adolescentes com perturbações psiquiátricas a serem atendidos por pediatras, comprometendo a qualidade dos diagnósticos e dos tratamentos.

O aumento exponencial de casos de ansiedade, depressão, distúrbios alimentares e dependências digitais entre os jovens torna esta escassez de recursos ainda mais preocupante. Em 2021, 161 crianças estavam em lista de espera para uma primeira consulta de pedopsiquiatria. Desde então, o SESARAM deixou de divulgar dados actualizados, o que levanta suspeitas sobre uma possível degradação ainda maior da situação. A transparência na comunicação destes números é essencial para que se possam encontrar soluções eficazes.

Especialistas há muito alertam para a necessidade de uma reforma estrutural no sector. Uma das propostas recusadas no passado envolvia a cooperação entre os serviços de psiquiatria de adultos e os de infância e adolescência, garantindo uma resposta mais eficaz e integrada. Dada a actual crise, retomar esta discussão torna-se imperativo.