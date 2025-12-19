Intérprete da Dançando com a Diferença vence Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas - Dança

O intérprete Bernardo Graça, da Companhia Dançando com a Diferença, é o vencedor do Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas 2025 - Dança. A cerimónia de revelação e entrega do prémio decorreu esta sexta-feira, 19 de Dezembro, dia em que o Coliseu celebra o seu 84.º aniversário.

Ao DIÁRIO, Henrique Amoedo, director artístico, realça que é um motivo para celebrar e deslocou-se ao Porto, com o intérprete, para receber esta distinção.

“O Bernardo está de parabéns bem como todos os intérpretes da companhia. Este é um reconhecimento do trabalho que temos vindo a fazer ao longo de 25 anos ao colocar em palco artistas com corpos e raciocínios não normativos. Este é um prémio que valoriza a dança contemporânea e enaltece os coreógrafos, os nossos monitores, colegas, parceiros e todas as equipas técnicas”, diz Henrique Amoedo.

“Toca-me no coração”, disse Bernardo Graça ao receber a notícia de que tinha sido o mais votado pelo júri da categoria Dança, constituído por cinco nomes relevantes nesta área artística: Max Oliveira, Miguel Oliveira, Susana Otero, Ana Borralho e João Galante. “Dançar é a minha maior paixão”, acrescentou.

“Este é um prémio que não reconhece apenas o percurso de quem o merece. É um cartão de visita ao futuro e, este ano, com um especial foco e simbolismo”, sublinha Miguel Guedes, presidente do Coliseu.

“É também ele um propósito, uma condição boa e necessária para que tudo o que está para a frente venha a ser de todos”, conclui, lembrando que o prémio, apesar de ser uma face mais visível do trabalho feito, é também “um corolário de tudo o que desenvolvemos ao longo do ano com tantos e tantos jovens das mais variadas artes e disciplinas que por aqui passam”.

Sobre Bernardo Graça

Bernardo Graça nasceu em 2000 na ilha da Madeira, e tem trissomia 21. Em 2016, com 16 anos, passou a frequentar as aulas regulares da Dançando com a Diferença, companhia portuguesa de dança contemporânea, reconhecida internacionalmente pelo seu pioneirismo na inclusão de pessoas com e sem deficiência no universo das artes performativas. O bailarino é dirigido por Henrique Amoedo, fundador da companhia, e frequenta várias formações de dança e movimento.

Em 2017, foi seleccionado pela coreógrafa Tânia Carvalho para integrar o elenco para a criação da coreografia ‘Doesdicon’. A partir de 2021, integra o elenco de ‘Vaamo Share Oque Shop É Beiro Pateiro’, da coreógrafa Vera Mantero.

Actualmente, encontra-se envolvido como intérprete em três criações para a Dançando com a Diferença: ‘Blasons’, de François Chaignaud, ‘ÔSS’, de Marlene Monteiro Freitas, e ‘Qual é o Código?’, de Sofia Neuparth

ÔSS (2022)

Ver Galeria

Coreografia: Marlene Monteiro Freitas

Fotos: José Caldeira / TMP, Júlio Silva Castro e Carlos Fernandes

Criação para a Dançando com a Diferença

Direcção Artística: Henrique Amoedo

«

BLASONS (2022)

Ver Galeria

Coreografia e Direcção: François Chainaud

Foto: Júlio Silva Castro

Criação para a Dançando com a Diferença

Direcção Artística: Henrique Amoedo

«

DOESDICON (2017)

Ver Galeria

Coreografia e Direcção: Tânia Carvalho

Foto: José Caldeira / TMP

Criação para a Dançando com a Diferença

Direcção Artística: Henrique Amoedo

A formação no percurso de Bernardo Graça

A aposta na formação marca o percurso de Bernardo Graça. Em 2025, participou na oficina ‘A Voz em Acção’, de João Castro, no ‘workshop’ ‘Método Dança - Educação Física’ de Edeilson Matias, na oficina de circo ‘Corpos em (des)equilíbrio’ de Alan Sencades, e no ‘workshop’ ‘Dança e Filosofia: Ética, Raízes e Horizontes Do Presente Frágil’ de Joana Von Mayer Trindade e Hugo Calhim Cristóvão.

Ainda em 2025, integrou o elenco da peça ‘Os Gigantes’ de Victor Hugo Pontes, uma co-produção entre a Dançando com a Diferença, a Nome Próprio, o Festival DDD, o Teatro Viriato e o Teatro Municipal Baltazar Dias.

Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas

Destinado a jovens talentos das artes circenses ou da dança, o Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas foi lançado em 2021, a propósito das comemorações dos 80 anos deste histórico teatro, em parceria com o Grupo Ageas Portugal.

De periodicidade anual, e com o valor de 5 mil euros, tem como missão promover talentos em duas áreas artísticas com forte impacto no panorama nacional - circo e dança - mas que nem sempre têm o reconhecimento público que merecem. Abrange intérpretes, coreógrafos, cenógrafos, produtores, programadores, entre outros profissionais ligados a esta área, até 30 anos de idade.

Na primeira edição do Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas, em 2022, foi vencedor o acrobata aéreo Daniel Seabra. Em 2023, foi vencedora a bailarina e coreógrafa Ana Isabel Castro e, em 2024, a artista circense premiada foi Margarida Montenÿ. Em 2026, será novamente a vez de distinguir um jovem talento na área do Circo.

Segundo Teresa Thöbe, responsável de Marca, Parcerias e Patrocínios do Grupo Ageas Portugal: "É com enorme orgulho que o Grupo Ageas Portugal se associa, mais uma vez, ao Coliseu Porto Ageas para distinguir o futuro das artes performativas em Portugal. O prémio deste ano, atribuído ao Bernardo Graça, tem um significado especial. O Bernardo é a prova viva de que o talento, a paixão e a dedicação quebram todas as barreiras. A sua arte e o seu percurso são uma inspiração para todos e materializam o propósito que nos move enquanto Grupo: apoiar as pessoas e a sociedade e criar um futuro mais inclusivo."

A Companhia Dançando com a Diferença é uma estrutura financiada pela República Portuguesa - XXIII Governo / Direcção-Geral das Artes (2023 - 2026), Governo Regional da Madeira através da: Direcção Regional de Educação da Madeira, Direcção Regional da Cultura e Câmara Municipal do Funchal. É companhia residente no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira.