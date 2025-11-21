A alimentação como arma de genocídio: A fome soviética do Holodomor na Ucrânia, 1932-1933

Todos os anos, os ucranianos acendem velas (inspirado pelo historiador James Mace) em memória das vítimas da fome provocada pelo homem em 1932-1933 - Holodomor. Tratou-se de um genocídio dos ucranianos cometido pelos dirigentes da União Soviética para os subjugar, eliminar a sua resistência ao regime comunista ocupante e impedir as tentativas de construção de um Estado independente da Ucrânia. Foi assim que o regime soviético destruiu o renascimento cultural ucraniano da década de 1920 e os camponeses rebeldes.

Os ocupantes comunistas retiraram à força os alimentos aos ucranianos, bloquearam as aldeias e os distritos famintos e proibiram as viagens para fora deles. Para sobreviver, os ucranianos comiam espigas de milho, palha seca, raízes, cascas de batata, cascas de árvores, ratos e pássaros. Aqueles que recolhiam os grãos abandonados nos campos eram executados ao abrigo da “Lei das Cinco Espigas de Grão”.

Os soviéticos escondiam os factos da fome, especialmente da Europa e da América, onde vendiam os cereais e os alimentos confiscados. Alguns jornalistas estrangeiros, como Walter Duranty, ajudaram a justificar o Holodomor; outros, como Gareth Jones e Malcolm Muggeridge, investigaram e escreveram sobre o assunto, apesar da proibição.

Vasylyna Yarovenko (Kashchuk), da aldeia de Kuryantsi, recorda:

“Todo o pão foi levado para a Rússia... Tudo foi levado para longe. A minha vizinha, Oleksandra Hubar, enterrou os seus três filhos adultos (...). Só lhe restou o filho mais novo, Ivan, que na altura tinha oito anos. Pediu à sua amiga Yuhyna Voitsekhivska que a ajudasse a enterrar os seus filhos”.

Em consequência, nas terras férteis da Ucrânia, mais de metade da população morreu, num total de pelo menos 4,5 milhões de pessoas durante o ano de 1933, com uma taxa de mortalidade extremamente elevada entre as crianças. Todas as famílias têm antepassados que sofreram ou morreram de fome. As consequências genéticas e psicológicas ainda se fazem sentir várias gerações mais tarde.

Atualmente, os russos estão de novo a utilizar métodos genocidas contra os ucranianos para destruir a nossa nação, identidade, cultura e língua. O conhecimento e a recordação do Holodomor ajudam-nos a compreender melhor a natureza da guerra russa moderna. Não devemos esquecer.