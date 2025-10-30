Entre vitórias e despedidas difíceis, saibamos honrar, sempre, o nosso PSD/M!

Este mês de outubro que agora finda fica indubitavelmente marcado por mais uma grande vitória do nosso Partido nas Autárquicas – que muito nos honra e que, sendo a 12ª vitória consecutiva desde 2019, espelha, simultaneamente, a força do PSD/Madeira e a confiança da nossa população naquele que é o nosso projeto político, desta feita no poder local – mas, também, pela triste partida de Armando Abreu, um homem bom e um grande e ilustre Social-democrata com quem tive a honra de privar com maior proximidade ao longo dos últimos sete anos, enquanto Secretário-geral.

Alguém profundamente comprometido com o nosso Partido, que nunca procurou protagonismos, mas que sempre soube fazer a diferença em cada gesto, em cada palavra e na sua singela capacidade de unir e de concertar posições a favor dos valores e princípios em que acreditava, nas diferentes funções que assumiu, fazendo da política a sua nobre missão e, do nosso Partido, a sua segunda casa.

Armando Abreu foi um amigo leal e um homem de causas, sempre disponível a ouvir, a aconselhar e a encontrar soluções. Mesmo nos momentos mais difíceis, a sua energia e a sua capacidade de ver mais além foram, sem dúvida, essenciais para, com ele, seguirmos em frente na luta pela Social-democracia. E é por isso que a sua partida deixa um vazio imenso em todos nós, mas deixa, também, uma herança de integridade, generosidade, humildade e de esperança à qual saberemos dar continuidade, num legado que nunca será esquecido.

A sua paixão e entrega à causa pública devem, assim, servir de exemplo às atuais e futuras gerações do nosso Partido, assumindo-se como referências que devem ser não só preservadas e valorizadas na nossa memória como, também, materializadas na forma como encaramos e vivemos a política, colocando-a, sempre, ao serviço dos cidadãos e nunca esquecendo que é esse o seu principal objetivo.

Cada vitória alcançada e todo o trabalho que nos leva a cumprir aqueles que são os nossos propósitos políticos devem ter, sempre, na sua base, o compromisso com aqueles que acreditam e confiam em nós. É isso que nos move. Seja na governação regional ou local ou, mesmo, nas justas reivindicações que, enquanto Região, defendemos junto do Governo da República – como atualmente sucede com o Orçamento do Estado para 2026, que esperamos ver melhorado na especialidade – devemos honrar, sempre, aquela que é a grande bandeira do nosso PSD/Madeira: a defesa intransigente dos interesses, direitos e legítimas aspirações do nosso povo.

Só assim é que faz sentido e só assim é que conseguiremos honrar o nosso Partido e os grandes exemplos daqueles que, mesmo ausentes, ficarão sempre vivos na nossa memória coletiva e nos nossos corações.

E é também honrando a memória daqueles que, de facto, fizeram a diferença, que não posso concluir este texto sem aludir à partida de Francisco Pinto Balsemão, figura maior do nosso Partido, do jornalismo e da democracia portuguesa. Um legado de liberdade que se espera igualmente continuado e um exemplo que se espera valorizado no País que somos.