Hyundai i20 com tecto panorâmico e 120 cavalos no Megamotor

O Hyundai i20 1.0 T-GDI Style, com motor 1.0 turbo a gasolina e 120 cavalos de potência, está disponível no stand do Megamotor, na cor vermelha e equipado com caixa manual de seis velocidades.

Esta versão destaca-se pelo tecto panorâmico de abrir, que confere maior luminosidade e conforto ao habitáculo. O modelo vem ainda bem apetrechado de origem, incluindo GPS integrado, jantes de liga leve, retrovisores exteriores rebatíveis electricamente e na cor da carroçaria, vidros eléctricos, volante multifunções e regulador de velocidade.

Entre os equipamentos de assistência e segurança contam-se sensores de luz e chuva, sensores de estacionamento, câmara auxiliar de marcha-atrás e imobilizador electrónico do motor.

Descrito pelo Megamotor como um automóvel “confortável, com bom andamento e económico”, o Hyundai i20 possui características que fazem deste modelo boa uma opção para quem procura um carro citadino.

O seu valor comercial é de 15 500 euros, havendo, também, a possibilidade de um financiamento desde 215,33 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida* e garantia de 18 meses por mútuo acordo.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 ou 913 454 540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.