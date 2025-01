400 munícipes de São Vicente viveram tarde mágica no circo

Na tarde de ontem, o Circo Mundial recebeu uma plateia muito especial, vinda do concelho de São Vicente. Por entre risos e gargalhadas, olhares de surpresa e de fascinação, as crianças, idosos, e os utentes do CACI vivenciaram uma tarde de muita alegria.

"Esta iniciativa da Câmara Municipal de São Vicente, que contou com a presença do vice-presidente, Fernando Góis, e da vereadora da educação, Rosa Castanho, proporcionou uma tarde inesquecível para cerca de 400 munícipes, que puderam se divertir com as acrobacias e palhaçadas", revela a autarquia à imprensa.