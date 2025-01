Tempestade de neve cancelou milhares de voos e já causou cinco mortos nos EUA

Pelo menos cinco pessoas morreram devido a uma grande tempestade de neve que afeta hoje boa parte dos Estados Unidos, especialmente a costa leste, onde já foram cancelados milhares de voos e registadas falhas de energia.

Pelo menos seis estados do país, incluindo a Virgínia e o Missouri, bem como o Distrito de Colúmbia (Washington DC), declararam o estado de emergência devido à tempestade e as autoridades locais cancelaram as aulas escolares e apelaram a precauções extremas.

Mais de 50 milhões de pessoas foram afetadas e cerca de 300 mil estão sem energia, enquanto 2 mil voos foram cancelados e outros milhares sofreram atrasos, segundo o Poweroutage.us e o FlightAware.

Os estados do Missouri e do Kansas, no centro dos EUA, relataram através dos meios de comunicação social locais a morte de três pessoas no domingo em acidentes relacionados com as péssimas condições meteorológicas.

O Presidente dos Estados Unidos Joe Biden está a "monitorizar de perto" a tempestade, explicou Jeremy Edwards, porta-voz da Casa Branca.

"Queremos encorajar todos os americanos afetados por este fenómeno climático a levá-lo a sério, a continuar a monitorizar as previsões e a ouvir os avisos das autoridades locais", acrescentou Edwards.

Em Washington, prevê-se que se possam acumular até 15 centímetros de neve, fazendo desta tempestade uma das maiores dos últimos anos.

A capital norte-americana será precisamente um dos pontos mais afetados ao longo do dia, uma vez que, como alertou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS), a tempestade desloca-se das planícies centrais dos Estados Unidos em direção à costa leste.

Em algumas partes do Kansas e do Missouri, que se encontram no centro do país, já se acumularam até 45 centímetros de neve.

Os aeroportos mais afetados são o Aeroporto Nacional Ronald Reagan, o Aeroporto Washington Dulles e Baltimore (todos perto da capital dos EUA) e o Aeroporto Internacional St. Louis Lambert, no Missouri.

Além disso, várias escolas nos estados de Delaware, Pensilvânia e Nova Jérsia fecharam as portas, assim como vários centros educativos na capital e nos estados vizinhos de Virgínia e Maryland.

No entanto, o Congresso dos Estados Unidos vai realizar hoje uma sessão para certificar a vitória nas eleições de 05 de novembro do republicano Donald Trump, que tomará posse no próximo dia 20.

Além da neve, à medida que a tempestade avança, vão sendo adicionadas novas zonas ao alerta de frio extremo, que já abrange uma vasta área desde Nebrasca até ao centro da Florida, onde costumam registar-se temperaturas mais quentes.

As autoridades alertaram para o risco que a neve e o gelo podem causar nas estradas do país e alertam que podem ocorrer condições perigosas.

No centro e leste do país, as temperaturas deverão descer até aos -18°C em locais com fortes rajadas de vento.

Os cientistas dizem que os eventos climáticos extremos estão a tornar-se mais frequentes e mais graves devido às alterações climáticas provocadas pelo homem.