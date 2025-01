Cinco voos cancelados no Aeroporto da Madeira

De acordo com o site da ANA - Aeroportos de Portugal, neste sábado, 4 de Janeiro, já foram cancelados pelo menos cinco voos (entre chegadas e partidas) no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Foram assim cancelados o voo da Transavia France (TO 7840), agendado para as 9:25, proveniente de Nantes e a respectiva partidas às 10h05. Estão igualmente cancelados o easyJet (EJU5333), programado paras as 15 horas, vindo de Berlim e a respectiva partida às 15h30 e ainda o voo da Air Horizont (HAT481), das 19h45, com destino ao Porto.

Refira-se que o vento médio registado na hora precedente na Estação de Santa Catarina/ Aeroporto foi de 40 km/h, o limite para a operacionalidade no aeroporto da Madeira, mas a rajada máxima já atingiu os 55 km/h esta manhã.

O vento está a soprar forte particularmente na zona Leste da ilha, aonde fica localizado o Aeroporto Cristiano Ronaldo. No Caniçal a rajada máxima já chegou mesmo a atingir aos 78 km/h.

Devido às previsões de mau tempo para a Madeira, também as viagens do navio Lobo Marinho para o Porto Santo para este dia 4 foram antecipadamente canceladas.

