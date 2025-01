Chanceler austríaco demite-se após fracasso nas negociações para formar governo

O chanceler austríaco, Karl Nehammer, anunciou hoje que vai demitir-se como chefe do executivo e como presidente do Partido Popular (ÖVP), depois de as negociações para a formação de um novo Governo terem falhado pela segunda vez.

O anúncio foi feito depois de o Partido Popular e os sociais-democratas terem continuado as negociações para uma possível formação de Governo, um dia depois da retirada do partido liberal Neos das discussões, mas outra vez sem acordo.

"Tentámos de tudo até aqui. Não é possível um acordo sobre pontos-chave , por isso não faz sentido para um futuro positivo para a Áustria", disse Nehammer, do conservador Partido Popular, citado pela emissora austríaca ORF.

As negociações arrastam-se desde que o Presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, encarregou em outubro o ministro dos Negócios Estrangeiros do país, o conservador Karl Nehammer, de formar um novo governo.

Esta decisão surgiu depois de todos os outros partidos se terem recusado a formar governo com o líder do Partido da Liberdade (de extrema-direita), Herbert Kickl, que em setembro venceu pela primeira vez uma eleição nacional.

Nehammer tentou formar uma coligação entre o seu Partido Popular Austríaco com os sociais-democratas, de centro-esquerda, e o partido liberal Neos.

O partido de Nehammer e os sociais-democratas já governaram a Áustria em conjunto no passado, mas têm a maioria mínima possível no parlamento eleito em setembro, com um total combinado de 92 dos 183 lugares.

Esta foi amplamente considerada uma margem muito pequena e os dois partidos procuraram trazer o partido Neos para a coligação.

Entretanto, a líder dos Neos, Beate Meinl-Reisinger, disse na sexta-feira que informou Nehammer, o líder social-democrata Andreas Babler e o Presidente Van der Bellen que o seu partido se retirava das negociações para se tornar parceiro num novo governo.