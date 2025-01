Richard Marques já reuniu com os colaboradores

O novo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, IP- RAM, (SRPC, IP-RAM) Richard Marques reuniu esta sexta-feira, 3 de Janeiro, com toda equipa da protecção civil.

Marques, que esteve acompanhado do vogal do conselho directivo, Marco Lobato, salientou o caminho trilhado pelos seus antecessores na capacitação e credibilização do SRPC que agora dirige e destacou os objectivos estratégicos, sob a égide da INOVAÇÃO.

Destacou o trabalho realizado na valorização e dignificação do bombeiro na Região Autónoma Madeira, uma "medida inovadora no país", refere nota enviada pelo Serviço Regional de Protecção Civil.

O conselho diretivo dirigido por Richard Marques revelou a importância de optimizar o sistema, nas suas diferentes componentes, para adaptar os mecanismos e as capacidades aos crescentes desafios que as mutações dos riscos proporcionam a quem tem a responsabilidade de prevenir, atenuar, socorrer e apoiar perante acidentes graves ou catástrofes.

Outro objectivo para este mandato, partilhado com todos os colaboradores, passa por reforçar as pontes com os diferentes agentes de Protecção Civil e Entidades Cooperantes, com particular destaque para os Corpos de Bombeiros da RAM, serviços municipais de protecção civil e aproximar a comunidade científica.

O novo presidente explicou que, em equipa, pretende encontrar as "melhores soluções para inovar num sistema que assegure a protecção e socorro dos madeirenses e portosantenses, bem como de todos quantos escolhem a Madeira como destino turístico internacional".

Richard Marques iniciou funções no dia 1 de Janeiro de 2025, como novo presidente do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira, que rendeu no cargo o Coronel António Nunes que concluiu a sua comissão de serviço de três anos.

O comandante Richard Marques tem formação superior na área do ambiente e é especializado em gestão de emergência, de momento a desenvolver a dissertação do Mestrado em Riscos e Proteção Civil.

"Oriundo dos Bombeiros, onde iniciou o percurso como Infante, ao longo de três décadas percorreu toda a carreira até à classe de chefias e durante 14 anos esteve em funções de comando, com destaque para os cargos de Comandante no Corpo de Bombeiros de Faro (2009-2014) e do Corpo de Bombeiros de Portimão (2014-2021). Foi ainda Comandante de Companhia da Força Especial de Proteção Civil, com responsabilidades nos distritos de Beja, Évora e Setúbal", refere a nota enviada.

No sistema de emergência e proteção civil em Portugal, foi ainda Chefe da Célula de Planeamento, Operações e Informações do Comando Nacional de Operações de Socorro (2011-2013), Comandante Operacional e Coordenador Municipal de Proteção Civil em Portimão (2014-2021), Comandante Operacional Distrital de Faro (2021-2023) e até ao final do ano transato, Comandante Sub-Regional do Algarve, funções de dirigente da administração pública na estrutura de comando operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com responsabilidades na garantia do funcionamento operacional e da articulação com todos os agentes de proteção civil integrantes do sistema de proteção e socorro, pela coordenação institucional, comando integrado dos Corpos de Bombeiros e por assegurar o comando e controlo das situações que pela sua natureza, gravidade, extensão e meios envolvidos ou a envolver, requereram a sua intervenção.

No contexto internacional, o Comandante Richard Marques, é perito certificado pela União Europeia, mobilizável para missões do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e integrou o Grupo de Proteção Civil da NATO, enquanto perito civil. Recentemente foi selecionado pela Comissão Europeia para integrar a equipa de cinco peritos que foram responsáveis pela avaliação por pares ao sistema de emergência e proteção civil em Itália, no âmbito da prevenção e combate aos incêndios rurais.

Paralelamente, é formador da Escola Nacional de Bombeiros no âmbito das matérias perigosas, onde integrou ainda o Conselho Científico e Pedagógico, instrutor certificado pelo NFPA e integra o corpo de formadores internacionais do Medical Response to Major Incidentes. É docente convidado em diferentes ciclos de estudos e estabelecimentos de ensino superior, sobretudo na área da gestão de emergências e proteção civil.