Cidadão turco aguarda há 916 dias por autorização de residência

Vefa Ozturk é um cidadão turco que reside na Madeira há quase três anos e desde então que aguarda por uma autorização de residência.

Veio para a Região fazer um estágio, gostou da ilha e pretende ficar por cá, mas a burocracia tarda em ser resolvida.

Queixa-se da ineficácia da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), da qual diz nunca ter conseguido uma resposta concreta.

Em frente à Loja do Cidadão, com um cartaz a dar conta da sua situação e desagrado ao presidente da AIMA. A Pedro Portugal Gaspar pedia uma resposta e uma justificação para tanta demora, já que não sabe mais o que dizer à sua mãe que, na Turquia, anseia por uma visita do filho.