400 pessoas por dia nas Urgências no Natal

Para relevar o esforço financeiro que o Governo Regional, através do SESARAM, tem feito no sector da Saúde, Miguel Albuquerque revelou hoje, à margem de inauguração, no Monte, que o mês da Festa – Dezembro – foi de grande exigência no Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Tanto que, no período do Natal, passaram pelas Urgências cerca de 400 doentes, em média, por dia. “Só nas Urgências [do Hospital Central do Funchal], agora no Natal, 400 pessoas por dia”. Grande procura com reflexos também nos custos em medicamentos. “Nos medicamentos na Urgência, só este mês (Dezembro), aqui no Hospital do Funchal, gastamos 700 mil euros”, complementou.

Números para evidenciar o esforço que a Saúde tem exigido não apenas aos profissionais, mas também ao Governo, neste caso em garantir meios financeiros para responder às necessidades.

Reconhece que “não há nenhum sistema de saúde perfeito”, razão para enaltecer a entrega dos profissionais que trabalham no sistema regional de Saúde.

“Todos os nossos profissionais de saúde fazem o possível para atender bem as pessoas”, para reafirmar que eventuais constrangimentos não passam de “situação pontual”.

Tanto que rejeita qualquer comparação entre os constrangimentos que ocorrem na Região com aquilo que tem sido a realidade da Saúde em Portugal continental. “A situação que se está a passar nos hospitais do continente e nos centros de saúde, comparar com a Madeira, não há nada que seja susceptível de comparar”, afirma. Diz mesmo que “só no mundo de alguns utópicos é que temos sistemas perfeitos”, atira.

Argumentos para reiterar que da parte do ‘seu’ Governo tem sido feito e vai continuar a ser feito “um esforço gigantesco para manter o investimento crescente no SESARAM em todos os sectores”.