Morreu aos 73 anos Wayne Osmond, vocalista e guitarrista dos The Osmonds

Wayne Osmond, cantor, guitarrista e membro fundador da banda familiar The Osmonds, conhecida por êxitos adolescentes dos anos 70 como "One Bad Apple", "Yo-Yo" e "Down By o Rio Preguiçoso", morreu aos 73 anos.

O irmão Merrill Osmond publicou na sua página na rede social Facebook que Wayne morreu esta semana num hospital de Salt Lake City, após sofrer um "AVC grave".

"Nunca conheci um homem que tivesse mais humildade. Um homem absolutamente sem maldade. Uma pessoa que perdoava rapidamente e tinha a capacidade de demonstrar amor incondicional a todos os que conhecia", destacou Merrill.

Wayne Osmond era o segundo mais velho de nove filhos criados numa família mórmon em Ogden, no Utah. A carreira musical destes irmãos começou na década de 1950, quando Wayne, Alan, Merrill e Jay cantavam como um 'barbershop quartet'.

A sua popularidade cresceu na década de 1960, após serem apoiados pelo cantor Andy Williams, e atingiram o seu auge como quinteto no início dos anos 70, com o irmão mais novo, Donny Osmond, como estrela emergente.

"One Bad Apple" e outras canções foram frequentemente comparadas à música dos contemporâneos dos The Osmonds, os Jackson 5.

A popularidade dos Osmonds diminuiu em meados da década de 1970, embora Donny e Marie Osmond tenham desfrutado de carreiras de sucesso como artistas a solo e como dupla de irmãos.

Na década de 1980, Wayne Osmond reagrupou-se com Alan, Merrill e Jay como banda country e teve vários êxitos, incluindo "I Think About Your Lovin".

Mas em meados da década de 1990 foi diagnosticado com um tumor cerebral e perdeu grande parte da audição devido à cirurgia e ao tratamento. Um AVC em 2012 deixou-o incapaz de tocar guitarra.

"Tive uma vida maravilhosa. E sabe, ser capaz de ouvir não é tudo, não é mesmo", contou ao Deseret News, em 2018.

"A minha coisa favorita agora é cuidar do meu quintal. Desligo o meu aparelho auditivo, surdo como uma maçaneta, desligo tudo, é uma alegria muito grande", acrescentou.

Wayne Osmond casou com Kathlyn White, em 1974, e tiveram cinco filhos.