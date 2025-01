Redescubra o prazer da condução com o Fiat 124 Spider

Quem disse que o Inverno não é a estação certa para baixar a capota? O Fiat 124 Spider, disponível no stand do Megamotor, é o convite perfeito para quem não resiste a uma viagem ao volante de um descapotável.

Com um estilo que evoca os clássicos, este automóvel não passa despercebido. A frente, os detalhes em vermelho na carroçaria e as jantes com um traço desportivo reflectem a sua personalidade ousada. No interior, cada elemento foi pensado para maximizar o conforto e o prazer da condução, a começar pelos bancos aquecidos.

Sob o capô, o coração deste Spider pulsa com potência. O motor 1.4 MultiAir turbo do Fiat 500 Abarth, adaptado para montagem longitudinal, é reforçado por um turbo Garrett 1446 e está reprogramado para 178 cavalos – testados em banco de ensaio. Acompanhado por um sistema de escape Record Monza, este veículo não só se move, como se faz ouvir.

Além da performance, o Fiat 124 Spider está equipado com tecnologia de topo. Entre sensores de estacionamento, câmara de marcha atrás, GPS, bancos aquecidos e chave inteligente e uma série de funcionalidades que pode ficar a conhecer através de um test-drive.

Está preparado para ser o centro das atenções na estrada? O Fiat 124 Spider está à sua espera no stand do Megamotor. Se sempre sonhou com um roadster esta é a sua oportunidade.

O preço está fixado 29 500 euros e pode adquiri-lo através de um financiamento desde 402,57 euros por mês sem entrada inicial e com possibilidade de retoma mesmo com dívida*. Ao adquirir esta máquina da indústria automóvel tem direito a garantia de 18 meses por mútuo acordo.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.