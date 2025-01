Cessar-fogo em Gaza quase unânime nos jornais generalistas

Bom dia. Além de várias notícias mais 'mundanas', nos jornais nacionais de hoje destacam-se as medidas fiscais que o Governo da República conta apresentar hoje, mas o grande destaque vai para o cessar-fogo alcançado ontem para restabelecer o silêncio das armas, em Gaza, 467 dias depois do 7 de Outubro.

Na revista Visão:

- "Aprenda a desligar (pela sua saúde e pelo seu bem-estar). Como combater a ditadura da economia da atenção e resistir às armadilhas da tecnologia viciante"

- "Incêndios na Califórnia. Uma amostra do que aí vem"

- "Autárquicas. As estratégias e os trunfos dos partidos"

- "Economia. Os números e as causas da desigualdade em Portugal"

- "Saúde. Há risco de uma nova pandemia?"

Na revista Sábado:

- "Imobiliário. O regresso da corrida às casas"

- "Especial. O que significa o regresso de Donald Trump à presidência dos EUA"

- "Droga, crime e prostituição. A história da Rua do Benformoso antes da polémica"

- "Reportagem. Quando só com dois empregos se consegue sobreviver"

No Correio da Manhã:

- "Excessos atiram ator para situação dramática. Ângelo Rodrigues seminu e inconsciente em quarto de hotel"

- "Internado no hospital com infeção respiratória"

- "Almofada da Segurança Social reforçada"

- "Auditoria revela. Gestão de Pinto da Costa estoira 59 milhões do FC Porto"

- "Benfica. Di María em risco de falhar Barcelona"

- "Sporting. Newcastle quer Diomande"

- "Gouveia e Melo. Maçom sob suspeita apoia almirante na corrida a Belém"

- "Seixal. Doença mental retira culpa a duplo homicida"

- "Médio Oriente. Israel e Hamas aceitam acordo de cessar-fogo"

No Público:

- "Cessar-fogo em Gaza"

- "Entrevista com Walter Salles e Fernanda Torres. 'De tempos a tempos querem matar o cinema brasileiro, mas [ele] é uma fénix', diz a actriz de 'Ainda Estou Aqui'"

- "Dois anos em queda. Alemanha não sai da crise e fecha 2024 em contracção"

- "SNS. Mais de 3700 profissionais atingem idade da reforma"

- "Riscos para a saúde. Tribunal europeu quer limitar barulho nas cidades"

- "Era Pinto da Costa. FC Porto pagou 50 milhões a mais em comissões"

- "Em 36 línguas. IA consegue traduzir discursos de voz para voz"

No Jornal de Notícias:

- "Fábio Coentrão apanhado com uma tonelada de santolas em viveiro ilegal"

- "As armas calam-se em Gaza"

- "Auditoria às contas do FC Porto aponta para perdas milionárias"

- "Centro e Norte mais afetados por excesso de mortalidade causada pelo frio e gripe"

- "Sinistralidade. Janeiro já soma 18 mortos nas estradas"

- "Lixo. Falta dinheiro e recurso para tratar restos de comida"

- "Martim Moniz. Primeiro-ministro não gostou de ver mas 'PSP fez bem'"

- "Taça de Portugal. Braga vence Lusitano (2-1) e volta a jogar com o Benfica"

- "Ângelo Rodrigues. Ator sai do coma e não corre risco de vida"

No Diário de Notícias:

- "Montenegro insiste com Pedro Duarte para Câmara do Porto"

- "Cessar-fogo. 467 dias e dezenas de milhares de mortos depois, Israel e Hamas chegam a acordo"

- "Freguesias. 165 novos presidentes custam pelo menos 2,5 milhões de euros por ano"

- "Ferrovia. Lisboa-Madrid obriga a troca de comboio mesmo com nova linha de Évora"

- "Segurança. Blasco contraria Moedas sobre poderes da Polícia Municipal"

- "SNS. Só cerca de 30% dos médicos que se podiam reformar é que o fizeram"

- "Cinema. Angelina Jolie na companhia do fantasma de Maria Callas"

- "Futebol. Talento sub-18: jovens da I Liga chegam mais cedo ao topo"

No Negócios:

- "Finanças simplificam reembolsos de IVA e regras de faturação"

- "Antigo CEO da StartCampus capta mil milhões para centros de dados"

- "Governo recupera ajudas de custo para membros do Executivo e equipas de gabinetes"

- "Câmbio. Paridade entre euro e dólar está por meses"

- "Rendimentos. Riqueza em imobiliário quase duplica desde a troika"

- "Banca. Novo Banco no mercado com dividendos no horizonte"

No Jornal Económico:

- "Guerra suspensa em Gaza e equipa de Trump diz que Ucrânia está por meses"

- "Governo declara guerra às taxas e taxinhas e apresenta programa de simplificação fiscal"

- "O que quer Trump da Gronelândia e do Canal do Panamá?"

- "Rei do tomate é o 47.º mais rico no 'ranking' da Forbes Portugal"

- "Nuno Brás, advisor da Bridgewhat. 'A investigação no setor farmacêutico em Portugal não fica a dever nada à de outros países'"

- "Bruxelas receia foco europeu em tecnologia de menor rendimento"

- "Ciberataques são a principal ameaça para as empresas portuguesas"

- "Portugal já é um epicentro do cultivo e produção de canábis"

- "Chapo empossado presidente, mas Mondlane ainda insiste na vitória"

No Record:

- "Milhões a voar e não só. Auditoria encontra buraco de 59,1 MEuro na SAD [FC Porto]"

- "Queixa na justiça em estudo"

- "Sporting. Andrés García cada vez mais perto"

- "Benfica. Di María em risco para o Barça. Argentino obrigado a parar"

- "Taça de Portugal. SP Braga 2-1 Lus. Évora. Guerreiros visitam Luz"

- "Entrevista. Santa Clara. Vasco Matos o treinador da equipa sensação: 'Quero chegar a outros níveis'"

- "Mundial de Andebol. Portugal 30-21 EUA. Seleção cumpre na estreia"

No O Jogo:

- "Caos nas contas. Divulgados os resultados da auditoria forense, com a conclusão esperada: há muitos milhões gastos sem justificação nos últimos anos"

- "Bilhética. 5,1MEuro. Perdas na venda de bilhetes aos Super Dragões"

- "Transferências. 50MEuro. Pagamentos de comissões acima dos referenciais UEFA"

- "Despesas. 3,6MEuro. Dinheiro usado para fins pessoais dos administradores"

- "Contratações: em 55 reforços, 51 não tinham relatórios de scouting"

- "Andebol. Entrada de mão direita. Portugal bate Estados Unidos (30-21) na estreia do Mundial"

- "Sporting. 'García é rápido e forte nos duelos'. Víctor Fernández traça o perfil ao lateral-direito. Aston Villa também pretende o jovem do Levante"

- "Benfica. Porta trancada à saída de Schjelderup. Norueguês bem seguro na Luz após explosão recente"

- "Di María em risco para o Barcelona"

- "Taça de Portugal. Quartos fechados. Braga-Lus. Évora 2-1. Guerreiros afastam alentejanos e enfrentam agora o Benfica"

- "V. Guimarães. Luís Freire apresentado como novo treinador. 'Momento mais alto da minha carreira'"

E no A Bola:

- "Bayern quer Diomande. Bávaros tentam antecipar-se pelo central do Sporting. Alemães podem avançar já este mês; leões só aceitam negociar acima dos 50MEuro"

- "Andrés Garcia cada vez mais perto, mas Fresneda fica de prevenção"

- "Mundial de Andebol. Seleção estreia-se em grande. Portugal 30-21 EUA"

- "Di María só pensa no Barça. Lesão do argentino afasta-o do próximo jogo, mas há esperança para terça-feira"

- "FC Porto. Auditoria 'destapa' contas do tempo de Pinto da Costa"

- "Taça de Portugal. SC Braga 2-1 Lus. Évora. Guerreiros de visita à Luz nos 'quartos'"