Famílias de reféns acolhem com "alegria e alívio" acordo de cessar-fogo em Gaza

As famílias dos reféns do movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza acolheram hoje com "enorme alegria e alívio" o acordo de cessar-fogo no enclave, que prevê a libertação daqueles que ainda lá se encontram em cativeiro.

"É um importante passo em frente que nos aproxima do regresso de todos os reféns: os vivos, para reabilitação e os mortos, para um enterro adequado. Mas acompanha-nos uma profunda ansiedade e preocupação pela possibilidade de o acordo não ser cumprido na totalidade, deixando alguns reféns para trás", afirmou o Fórum das Famílias de Reféns num comunicado.

Os familiares referem-se à aplicação faseada do acordo, que prevê, numa primeira fase, a libertação de 33 reféns, com prioridade para crianças, mulheres e idosos.