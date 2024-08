Pele cansada e sem vida? A precisar de um tratamento anti-aging?

Diariamente a nossa pele sofre um imenso desgaste devido à passagem dos anos e a muitos factores externos que afectam a luminosidade e a elasticidade.

A poluição, o stress, a exposição solar, o tabagismo e até mesmo a mudança de hábitos alimentares contribuem para o envelhecimento precoce da nossa pele.

Para ajudá-lo a combater todos estes factores, a Magic Skin Clinic apostou num tratamento anti-aging que consiste na introdução de princípios activos na camada mais profunda da pele com a finalidade de atenuar ou prevenir o envelhecimento cutâneo.

As zonas susceptíveis a serem tratadas por via transdérmica são o rosto, pescoço e colo e mãos, uma zona que na grande parte das vezes é esquecida no que diz respeito a cuidados diários.

Esta é uma técnica que garante a máxima penetração de substâncias activas, melhorando assim o aspecto da pele de maneira imediata, acumulativa e duradoura.

Esta técnica permite preencher o aspecto das rugas, nutrindo, hidratando a pele, reactivando os seus mecanismos de regeneração e devolvendo um aspecto saudável e jovem. A sua acção rejuvenescedora proporciona resultados duradouros.

Para saber mais sobre esta e outras técnicas contacte a Magic Skin Clinic. A clínica dispõe de profissionais certificados que terão todo o gosto em esclarecer as suas dúvidas!

