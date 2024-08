Países Baixos reforçam domínio no remo com ouro de Karolien Florijn

A neerlandesa Karolien Florijn reforçou hoje, no último dia, o domínio dos Países Baixos na competição de remo dos Jogos Olímpicos Paris204, com a conquista da medalha de ouro em single scull.

Em provas realizadas desde 27 de julho no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, o mesmo que albergará a canoagem, os Países Baixos fecharam o quadro de medalhas como líderes, com oito 'metais', os mesmos da Grã-Bretanha, mas mais valiosas.

Florijn deu hoje o quarto ouro ao país, depois dos títulos olímpicos em quadri scull masculinos e nas provas femininas de dois sem timoneiro e quatro sem timoneiro, numa contagem com mais três pratas e um bronze.

No último dia do remo em Paris2024, o ouro de Florijn teve ainda o simbolismo de destronar a anterior campeã olímpica, Emma Twigg, da Nova Zelândia, país que depois de ter dominado em Tóquio2020 sai destes Jogos na quarta posição, com um título em quatro medalhas.

A vitória de Florijn surge depois de o seu irmão Finn Florijn ter conquistado igualmente o título olímpico durante a semana em quadri scull, com ambos as seguirem as pegadas do pai, o bicampeão olímpico Ronald Florijn (Seul1998 e Atlanta1996).

No encerrar das 14 provas da competição, com quatro finais no último dia, a Grã-Bretanha concluiu também com um ouro (três ouros, duas pratas e três bronzes), nos 'braços' da equipa masculina de oito com timoneiro.

O Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne não ofereceu as melhores condições para recordes, com uma única marca, olímpica, a ser superada nas meias-finais de single scull masculinos, depois de o alemão Oliver Zeidler completar a prova em 6.37,77 minutos.

Zeidler conquistou a medalha de ouro, à frente do bielorrusso Yauheni Zalaty (prata), a competir na condição de neutro, e do neerlandês Simon van Dorp (bronze).