Biden garante a Netanyahu apoio contra "todas as ameaças do Irão"

O Presidente norte-americano, Joe Biden, assegurou na quinta-feira ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que os Estados Unidos estão comprometidos com a segurança de Israel face a "todas as ameaças do Irão".

Numa conversa telefónica entre os governantes, onde participou a vice-Presidente norte-americana, Kamala Harris, o líder democrata, que está de saída da Casa Branca, também "insistiu na importância dos esforços contínuos para diminuir as tensões na região", segundo um comunicado da presidência dos EUA.

"O Presidente reafirmou o seu compromisso com a segurança de Israel contra todas as ameaças do Irão, incluindo de grupos terroristas que agem por procuração, como o Hamas, o Hezbollah e os Huthis", sublinhou a Casa Branca.

Joe Biden "discutiu os esforços para apoiar a defesa de Israel contra ameaças, incluindo as de mísseis balísticos e 'drones'", que podem envolver "novas mobilizações de armas defensivas americanas", pode ler-se.

O conselheiro de segurança nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, já tinha indicado que os Estados Unidos estavam "envolvidos em esforços intensos" para evitar um conflito de grande escala no Médio Oriente.

O Hezbollah anunciou na quinta-feira à noite que lançou dezenas de 'rockets' contra o norte de Israel, em resposta a um ataque que matou quatro sírios no sul do Líbano, sendo o primeiro ataque do grupo xiita libanês desde o assassínio de um dos seus líderes militares na noite de terça-feira, Fouad Chokr.

O Irão e os seus aliados prometeram uma resposta contra o seu inimigo israelita após o assassínio do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, também na noite de terça-feira, num ataque em Teerão que Israel não reivindicou.

Desde o ataque do Hamas a Israel, a 07 de outubro, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza, Israel prometeu destruir o movimento islamita palestiniano, que classifica como uma organização terrorista, tal como os Estados Unidos e a União Europeia (UE).