Enseada Food And Drinks, com muita animação no mês de Julho

O Enseada Food and Drinks irá transformar-se num verdadeiro paraíso musical todas as sextas-feiras e sábados de julho, pelas mãos de diversos artistas que trazem consigo uma assinatura musical única.

Estamos no piso 1 do Clube Naval do Funchal, entre as quartas-feiras e sábados, das 18h à meia-noite.

Não perca esta oportunidade de estar com bons amigos, num local exclusivo à beira-mar, a desfrutar de boa música, comida e bebida.

A entrada é livre.

Siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro das últimas novidades:

Facebook: https://www.facebook.com/enseadafooddrinks

Instagram: https://www.instagram.com/enseada_food_drinks

Enseada Food and Drinks

Clube Naval do Funchal -Piso 1

Rua da Quinta Calaça nº32, Funchal, Portugal

(+351) 939 234 156