Radiofrequência: Para um Rosto mais Tonificado, Bonito e Saudável

A radiofrequência tem trazido grandes avanços no que diz respeito ao Envelhecimento.

No rosto, a radiofrequência é eficaz na eliminação de rugas e linhas de expressão ao redor dos olhos, dos lábios e da testa.

Na parte inferior do queixo é extremamente eficaz a eliminar gordura localizada e flacidez facial, melhorando o contorno do rosto, alcançando uma pele mais firme, as extremidades ósseas mais evidentes e corrigindo o queixo duplo.

A radiofrequência ajuda no processo de produção de colagénio e elastina, além de que ajuda a melhorar a microcirculação.

A radiofrequência ajuda no processo de produção de colagénio e elastina, além de que ajuda a melhorar a microcirculação.

