Eduardo Jesus destaca "excelente" mês de Maio com 71% de ocupação

Os indicadores tornados hoje públicos confirmam que "o mês de Maio foi excelente para o sector turístico". Em reacção aos números divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, Eduardo Jesus sublinhou que esta é a primeira vez que a Região regista, em Maio, "mais de 1 milhão de dormidas, mais concretamente 1 milhão e 60 mil dormidas no alojamento turístico", com crescimento "em todos os mercados que são importantes para a Madeira", incluindo o mercado nacional.

"Verificámos também neste mês de Maio, com 616 mil hóspedes entrados, que há aqui uma evolução de cerca de 8,3% face a Maio do ano passado, permitindo também uma estadia média maior do que a que se verificou no ano passado e fazendo com que a taxa de ocupação durante este mês fosse de quase 71%, o que é sem dúvida alguma um número nunca antes atingido também durante este mês", enalteceu.

Crescimento homólogo dos proveitos no alojamento turístico da Região superou os 20% em Maio Ao longo do mês de Maio de 2024, registou-se na Madeira a entrada de 216,7 mil hóspedes, com as dormidas a aproximarem-se das 1.060,7 mil. Estes dados, hoje disponibilizados pela Direção Regional de Estatística da Madeira, significam variações homólogas positivas de 8,3% e 9,6%, respectivamente.