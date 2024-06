“Hoje concretiza-se um sonho da nossa comunidade”

O deputado do PSD e presidente do núcleo emigrantes, Carlos Fernandes, assume que hoje, “concretiza-se um sonho” desta comunidade com o início da ligação aérea direta entre a Madeira e Caracas, na Venezuela.

O parlamentar afirma que esta é uma vitória daqueles que sempre exigiram esta ligação, que é uma reivindicação antiga. “Quando as coisas são trabalhadas de forma séria, sem exibicionismos, podem ser concretizadas”, afirma Carlos Fernandes, aproveitando para agradecer ao Governo Regional o trabalho para proporcionar esta realidade.

O deputado afirma que o executivo regional exerceu “a sua diplomacia”, algo que considera ser importante para resolver esta situação. Espera que esta ligação possa continuar ao longo de todo o ano, uma vez que há uma grande comunidade na Região com grande ligação à Venezuela e vice-versa.

Carlos Fernandes considera que faz sentido que a ligação passe também por Lisboa, por forma a garantir a sua sustentabilidade.

O social-democrata aproveita ainda para pedir à TAP uma ligação direta entre Portugal e a África do Sul, onde também existe uma grande comunidade portuguesa.