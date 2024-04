A agradável temperatura que temos na região, ao longo de todo o ano deve-se à presença de níveis elevados de humidade na atmosfera. Porém, a presença excessiva de humidade nas nossas casas pode trazer consequências dispendiosas a médio e longo prazo. Esta surge não só pelo ar, pelas chuvas e/ou infiltrações, mas também pode ser originada pela capilaridade (humidade ascendente).

Uma forma de prevenir que os mofos e bolores tomem conta da sua casa é através da impermeabilização. Deixamos-lhe, abaixo, alguns dos principais benefícios:

Valorização do imóvel: Os danos causados pelas infiltrações reduzem o valor da sua casa em até cerca de 25%, ao aplicar o tratamento de impermeabilização na estrutura da sua residência está a protegê-la a longo prazo, e consequentemente a conservar o valor do seu investimento.

Prevenção de danos estruturais: Com o passar dos anos é normal que haja algum desgaste na edificação do seu lar, ao impermeabilizar a estrutura, está a retardar o desgaste.

Redução de custos: Ao investir na impermeabilização das fundações, assim como da estrutura da sua casa está a diminuir os custos com o aquecimento e com o ar condicionado. A impermeabilização impede que a água externa (das chuvas ou infiltrações) seja absorvida e penetre nas paredes.

Prevenção de danos nos componentes: Ao proteger a sua casa da humidade está também a proteger o recheio contra a deterioração, e o surgimento de mofos e bolores nos mais diversos artigos como móveis, fotografias, roupas, livros e afins.

Ambiente mais saudável: A presença de humidade excessiva dentro do nosso lar, não causa apenas desconforto, com o passar do tempo surgem fungos, mofos e bolores. Uma exposição prolongada a estes fungos pode causar ou acentuar os sintomas de doenças respiratórias, tendo em conta que o estágio de germinação do bolor pode variar entre 24 a 48h numa superfície húmida.

Na Casa Santo António tem disponíveis diversos produtos de impermeabilização, assim como todos os acessórios necessários para completar a execução desta tarefa da melhor forma possível.

Visite a Casa Santo António e fique a conhecer quais os produtos que melhor se adequam às suas necessidades.

