Natal e outras coisas mais!

Hoje é a data da celebração do nascimento de Jesus Cristo, considerado o filho de Deus na religião católica... cristã... data associada, às famílias, à união, caridade e esperança. É um acontecimento religioso na maior religião do mundo, com o maior número de seguidores, tradicionalmente aproveitado e associado a eventos culturais e musicais e outras actividades paralelas para promover a união social, o apoio a terceiros - necessariamente necessitados ou desfavorecidos. Gostava de recordar que esta época natalícia é uma autêntica “festa brava”, na nossa região, onde confraternizamos uma vez mais, na companhia de todos aqueles madeirenses, que vivem ou trabalham fora da nossa terra... daí se chamar a época da “Festa”!

Mas, apesar disso, o nosso ambiente festivo, contrasta imenso, com os conflitos e até guerras... entre alguns dos nossos “vizinhos”, uns mais perto, outros mais longe, alguns desses conflitos, relacionados com divergências religiosas, que se chocam entre si, ao ponto de se armarem e guerrearem com uma agressividade extrema. Claro que estas desavenças religiosas são aproveitadas por outros países... sempre os mesmos... desejosos em financiar os confrontos bélicos, em vez de os anularem ou neutralizarem. Por isso mesmo, esta data natalícia está pejada de combates, manifestações... guerras... Ucrânia, Rússia, Coreia do Norte, Israel, Palestina, Síria, Líbano, Irão... por enquanto!

Não existe qualquer dúvida que algumas organizações religiosas - usando a sua religião como pretexto - tendem a se manifestar, com recurso à violência, explorando as suas próprias populações indefesas e incentivando ao combate real, frio e duro, motivado por essas diferentes crenças doutrinárias. O que é perfeitamente impensável acontecer, no cristianismo católico!

Apesar de sofrermos por alturas do ano 700 e pouco, a invasão árabe da Península Ibérica - que suponho também seria por motivos religiosos... para além do expansionismo - só conseguimos a sua completa expulsão no reinado de D. Afonso Henriques, por volta do ano 1140. Mais tarde, cerca de 80 anos depois, a Europa... os Cruzados Europeus, realizaram invasões no norte de África - as chamadas “Cruzadas” - no sentido de espalhar a fé cristã, entre os países do norte de África.

O ambiente político do nosso pequeno país - o mais rico da Europa em território marítimo... e também com minas de lítio no seu subsolo - está muito disfuncional e “incontinente”... contestando-se ao mesmo tempo, o importante e o supérfluo, com incumprimento sistemático da cidadania, utilizando o sistema democrático para desconfiar de tudo, porventura até... do que faz a nossa mão esquerda! Não sei se serão necessários tantos partidos nas nossas assembleias, pois reparo que representantes políticos com 1 ou 2% dos votantes de 50% da população total, não possuem tecnicamente capacidade, para formular quaisquer mudanças viáveis e justas. Reparo por exemplo, que os emigrantes que vêm para o nosso país, não têm condições sanitárias adequadas... mas como nos fazem muita falta, porque muitos portugueses válidos estão de “baixa”, ninguém se preocupa que estejam doentes e até portadores de doenças contagiosas. Vamos acreditar que temos soluções e esperar que os “cérebros” que trabalham nas assembleias tomem “vitaminas” nesta época festiva, para melhorar o nosso rumo, deveras extraviado! E não se esqueçam daquilo que Sir W. Churchill disse um dia: - A riqueza dum país está na força do trabalho!

Boas Festas... em Silêncio, Paz e Segurança!!!!

P.S. Desconhecia que o excesso de ruído, não era falta de educação ou de respeito pelos outros!

P.S. Será que a IA conseguirá transformar aquele ruído “traumático” das rodas das malas de viagem, em música clássica ou barroca?