À procura dos últimos presentes? Surpreenda quem mais ama com produtos SMEG, agora com 20% de desconto em toda a gama

Está com os nervos em franja só de pensar em fazer as últimas aquisições de Natal? Muitos portugueses continuam a deixar as compras desta quadra que tanto nos aquece o coração para os últimos dias. Sabemos que há muita azáfama nos centros comerciais, à procura dos últimos presentes e, por isso, esta semana deixamos uma sugestão que promete encher o sapatinho de quem mais ama.

A Raimundo Ramos está com uma promoção imperdível: um desconto de 20% em toda a gama SMEG, marca retro italiana de grande renome que tem vindo a conquistar a sua posição pelos quatros do mundo. Com o seu estilo fácil de identificar, a SMEG é uma presença incontornável no mercado. Nasceu há 70 anos, mas continua a haver bons motivos para a adorar.

Na escolha do eletrodoméstico perfeito queremos sempre encontrar algo que se enquadre na estética da nossa casa, mas também que seja de confiança e eficiente. Embora esta decisão seja importante, não tem de ser uma dor de cabeça.

Esta gama é vasta o suficiente para encher as medidas de todos os gostos. Tem à sua disponibilidade pequenos e grandes eletrodomésticos, cuidadosamente idealizados para alimentar a sua paixão pela cozinha. Nos de mais pequenas dimensões há desde chaleiras, torradeiras, batedeiras, máquinas de café, robots de cozinha até varinhas mágicas e liquidificadores. De qualquer das formas, há uma panóplia de cores em qualquer que seja a sua escolha em termos de equipamentos.

Não deixe as compras para amanhã e torne este Natal ainda mais especial. Visite a Raimundo Ramos e aproveite esta oportunidade. A SMEG tem tudo para brilhar na sua cozinha e no sapatinho de quem mais ama.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site para ficar a conhecer melhor os produtos da empresa!

Looking for last-minute gifts? Surprise your loved ones with SMEG products – now with 20% off across the entire range

Feeling overwhelmed by the thought of last-minute Christmas shopping? Many people leave their holiday purchases to the final days of the season, and we know how hectic the malls can be at this time of year. That’s why, this week, we’re bringing you a suggestion that’s sure to delight your loved ones.

Raimundo Ramos has an unmissable offer: 20% off the entire SMEG range, the renowned Italian retro brand that has earned its place in homes around the world. With its unmistakable style, SMEG has been a market icon for over 70 years – and there are still plenty of reasons to love it today.

When choosing the perfect appliance, we always want something that matches our home’s aesthetic while being reliable and efficient. While this decision is important, it doesn’t have to be stressful.

The SMEG range is extensive enough to suit all tastes. From small to large appliances, each product is thoughtfully designed to fuel your passion for cooking. In the small appliance category, you’ll find kettles, toasters, mixers, coffee machines, stand mixers, hand blenders, and blenders. Whatever you choose, a vibrant palette of colors ensures there’s a perfect match for your home.

Don’t wait until tomorrow - make this Christmas extra special. Visit Raimundo Ramos and take advantage of this opportunity to fill the holidays with SMEG’s exceptional quality and design. It’s the perfect way to bring style to your kitchen and joy to your loved ones this festive season.

Raimundo Ramos - Experience, Professionalism and Rigour

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Mobile: 924 171 510

Email: [email protected]

Visit Facebook and the website to learn more about the company’s products!