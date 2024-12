Forças de Kiev reclamam a morte de 30 soldados norte-coreanos

Os serviços de informações militares da Ucrânia (GUR) afirmaram hoje que pelo menos 30 soldados da Coreia do Norte, integrados no Exército russo, foram feridos ou mortos no sábado e no domingo na região russa de Kursk.

"Pelo menos 30 soldados foram mortos ou feridos" durante o fim de semana, afirmou fonte dos GUR ucraniano através das redes sociais, referindo-se a "perdas significativas".

Vários milhares de soldados norte-coreanos foram enviados para a Rússia nas últimas semanas para apoiar o Exército russo, de acordo com informações transmitidas pelos países aliados da Ucrânia.

As autoridades da Rússia evitam responder a perguntas sobre a presença das forças de Pyongyang no país.

No início do passado mês de novembro, a Administração norte-americano denunciou a presença de entre oito mil a dez mil efetivos militares da Coreia do Norte mobilizados na zona de fronteira entre a Rússia e a Ucrânia.