Açores sob efeitos da depressão Dorothea até segunda-feira

As ilhas do grupo oriental dos Açores estão sob aviso amarelo até segunda-feira devido à chuva forte e vento provocados pela depressão Dorothea.

De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), nas ilhas de São Miguel e Santa Maria, que constituem o grupo Oriental, o aviso amarelo relativo a precipitação por vezes forte está em vigor desde as 09:00 (mais uma hora em Lisboa) e é válido até às 16:00 de segunda-feira.

O aviso amarelo relativo ao vento, que sopra de leste, rodando para sueste, vigora também até às 16:00.

A depressão Dorothea, com um sistema frontal associado, foi nomeada pela Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (AEMET), estimando-se que se encontre pelas 12:00 dos Açores centrada a 34º norte e 29º este, ou seja, a cerca de 500 quilómetros a sul do grupo central.

São esperadas rajadas até 70 a 75 quilómetros por hora nos grupos Ocidental e Central e até 95 quilómetros por hora no grupo Oriental.

São esperadas ondas do quadrante leste a variar entre os 3 e os 4 metros de altura.

O aviso amarelo aponta para um risco moderado, mas salvaguarda uma situação meteorológica com potencial de se tornar perigosa.