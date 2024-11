O frigorífico americano dos seus sonhos com mais de 500 euros de desconto

Se sempre quis ter um frigorífico americano, agora é o momento certo para concretizar esse desejo com a promoção da Raimundo Ramos. O modelo Hisense RQ760N4IFE está com um desconto de mais de 500 euros, ficando por apenas 2.989,99€ (IVA incluído).

Com uma capacidade total de 577 litros, este electrodoméstico é ideal para famílias numerosas ou para quem precisa de espaço extra na hora de armazenar alimentos e bebidas. São 371 litros para o frigorífico e 206 litros para o congelador, com uma organização que o permite ajustar às suas necessidades e uma iluminação LED que assegura visibilidade e um toque de sofisticação.

As dimensões estão fixadas em 1,78 metros de altura, 91,4 centímetros de largura e 77,6 centímetros de profundidade, e tornam este modelo numa escolha prática e que encaixa perfeitamente na cozinha dos seus sonhos.

Também é tempo de dizer adeus à acumulação de gelo graças ao sistema ‘Total No Frost’, que mantém os alimentos frescos por muito mais tempo. Outra grande vantagem é que traz o futuro da tecnologia directamente para a sua cozinha, com conectividade Wi-Fi e um ecrã touch de 21 polegadas que possibilita a apresentação de um quadro de notas e mensagens, inventário de alimentos e sugestões de receitas e lista de compras. Além de todas essas vantagens, este frigorífico vem com uma garantia de três anos – conforme a legislação em vigor –, assegurando tranquilidade e qualidade.

Visite a Raimundo Ramos e leve para casa o Hisense RQ760N4IFE, o frigorífico que transforma o seu espaço e facilita o seu dia-a-dia.

*A Raimundo Ramos tem, ao seu dispor, um serviço de transporte sem custos acrescidos.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site para ficar a conhecer melhor os produtos da empresa!

The American fridge of your dreams with over than 500 euros in discount

If you’ve always wanted an American-style fridge, now is the perfect time to make that dream come true with Raimundo Ramos exclusive offer. The Hisense RQ760N4IFE model is now available with a discount of over €500, priced at just €2,989.99 (VAT included).

With a total capacity of 577 liters, this appliance is perfect for large families or those who need extra space to store food and beverages. It offers 371 liters for the fridge and 206 liters for the freezer, with customizable storage options and LED lighting that ensures visibility and sophistication.

The dimensions of 1.78 meters in height, 91.4 centimeters in width, and 77.6 centimeters in depth make this model a practical choice that fits perfectly into the kitchen of your dreams.

Say goodbye to ice build-up with the ‘Total No Frost’ system, which keeps your food fresh for much longer. Another major advantage is that it brings cutting-edge technology directly to your kitchen, featuring Wi-Fi connectivity and a 21-inch touchscreen that allows you to create and display notes and messages, keep track of your food inventory, access recipe suggestions and shopping lists. In addition to all these benefits, this fridge comes with a three-year warranty, as per current legislation, ensuring peace of mind and quality.

Visit Raimundo Ramos and bring to your home the Hisense RQ760N4IFE the fridge that will transform your kitchen and make your daily life easier.

* Raminudo Ramos has a delivery service with no additional cost.

Raimundo Ramos - Experience, Professionalism and Rigour

Estrada Da Adega Nº 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Mobile: 924 171 510

Email: [email protected]

Visit Facebook and the website to learn more about the company’s products!