Governo actualiza comparticipação financeira para lares de idosos e centros de dia

O Governo atualizou a comparticipação financeira da Segurança Social em 2023 para lares de idosos e centros de dia, com as atualizações a começarem a serem pagas este mês com retroativos desde janeiro, anunciou hoje a tutela.

A comparticipação da Segurança Social passa para 523,29 euros por pessoa nos lares de idosos e para 155,82 euros por pessoa nos centros de dia.

Em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social refere que estes montantes começam a ser pagos este mês com retroativos desde janeiro.

Os montantes foram acordados num memorando de entendimento hoje assinado entre o ministério e as instituições de solidariedade, misericórdias e mutualidades e pretendem responder ao "aumento de custos de funcionamento" das instituições do setor social e solidário.

Com esta atualização, a comparticipação financeira da Segurança Social em 2023 para lares de idosos e centros de dia aumenta 11% face a 2022 (este aumento incorpora o reforço de 5% que começou a ser pago em janeiro).

O comunicado adianta, sem pormenorizar a informação, que o memorando hoje assinado prevê também "um mecanismo para conversão dos contratos com as amas em contratos permanentes, bem como a sua valorização salarial".