Sismo de magnitude 3,7 registado no Algarve horas depois de outro abalo

Um sismo com magnitude 3,7 na escala de Richter foi registado hoje de manhã no Algarve, horas depois de um outro sismo ter ocorrido na região, durante a madrugada, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O sismo, registado às 11:17 nas estações da Rede Sísmica do Continente, teve o seu epicentro a cerca de 50 quilómetros a sul de Olhão, no distrito de Faro, adiantou o IPMA, em comunicado.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Faro, Loulé e Olhão", lê-se na nota.

Durante a madrugada, às 01:49, na mesma área do Algarve ocorreu um outro sismo, com magnitude 3,9 na escala de Richter e epicentro localizado a 98 quilómetros a sul-sudoeste de Faro.

De acordo com o instituto, este abalo "foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Albufeira".

Quando há uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", revela o IPMA na sua página da Internet.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).