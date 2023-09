CDS nacional aprova, com aclamação, voto de louvor ao CDS-Madeira

O Conselho Nacional do CDS aprovou por unanimidade e aclamação um Voto de Louvor ao CDS-PP da Madeira, que foi apresentado pelo presidente do partido, Nuno Melo, durante a reunião que decorreu esta tarde em Vagos, distrito de Aveiro.

O CDS-PP da Madeira esteve representado por José Manuel Rodrigues, eleito no último domingo pela coligação 'Somos Madeira' (PSD/CDS) para mais um mandato de deputado, devendo ser reeleito no cargo de presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. O histórico dirigente centrista "fez uma intervenção a fundamentar a grande vitória da coligação 'Somos Madeira' e a explicar a necessidade do acordo dos social-democratas com o PAN para assegurar a estabilidade da Madeira".

"O país tem três realidades políticas distintas (Madeira, Açores e Continente) com circunstâncias e dinâmicas muitos próprias que justificam diferentes opções partidárias, até no respeito pela Autonomia", referiu.

De acordo com nota da reunião, "os conselheiros saudaram a vitória expressiva da coligação, registaram a derrota clamorosa do PS, 'não assumida por António Costa' e afirmaram compreender a importância de assegurar a governabilidade da Região, pese embora as divergências nacionais que o partido tem com o PAN".

Assim, o Conselho "saudou a indicação do líder do CDS-Madeira, Rui Barreto, para secretário da Economia, Mar e Pescas, num justíssimo reconhecimento do excelente trabalho realizado, traduzido no grande crescimento económico do arquipélago".

Do mesmo modo, o Conselho "saudou a candidatura da José Manuel Rodrigues à Presidência da Assembleia Legislativa e louvou o trabalho e dedicação de Teófilo Cunha ao partido, mas sobretudo às gentes das ilhas".

Concluem os conselheiros a desejar "as maiores felicidades à coligação na governação da Madeira, a exemplo do que aconteceu nos últimos anos".

Já no início da semana, o líder regional do partido, Rui Barreto, tinha participado numa reunião da comissão executiva do CDS por videoconferência, onde a ressaca das eleições regionais foi tem a abordado.