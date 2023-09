Terceiro suspeito da morte do PSP Fábio Guerra apresentou-se hoje às autoridades

O terceiro suspeito da morte do agente da PSP Fábio Guerra em março de 2022 entregou-se hoje às autoridades no Campus da Justiça, em Lisboa, e vai ser presente na terça-feira a juiz para conhecer as medidas de coação.

O suspeito, Clóvis Abreu, surgiu acompanhado pelo advogado Aníbal Pinto, depois de mais de um ano e meio sem se apresentar às autoridades, tendo agora ficado à guarda da Polícia Judiciária.

"Há um ano e meio o senhor Clóvis Abreu fez um requerimento a dizer que se queria apresentar e aguardou que fosse marcado. Houve uma dificuldade de comunicação, um engano, não sei o que aconteceu... Nunca recebeu um requerimento a dizer para se apresentar. Portanto, tornou a fazer outro requerimento, teve a resposta e hoje apresentou-se", explicou o mandatário aos jornalistas.

Em declarações às televisões à saída do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, Aníbal Pinto lembrou que Clóvis Abreu se apresentou hoje de forma voluntária e que isso deveria significar uma medida de coação aplicada pelo juiz de instrução criminal que não implicasse a privação de liberdade.

"Estava perfeitamente ciente de que poderia e deveria ser detido, no meu entender de forma desnecessária. Amanhã, o juiz de instrução vai aplicar uma medida de coação, aguardaremos. Para que ele seja privado de liberdade é preciso que exista um dos pressupostos... Não há perigo de fuga, não há perigo de continuação da atividade criminosa, não há perigo de perturbação de inquérito", salientou.