A marca alemã Miele está presente no mercado desde 1899. Desde então, tem se dedicado ao compromisso de fazer os possíveis para ser sempre melhor - Immer Besser.

Os electrodomésticos trazem eficiência e sofisticação ao nosso lar, devido a algumas características que destacam a marca:

Qualidade

Os equipamentos da Miele passam por testes rigorosos de eficiência e carga antes de serem lançados no mercado. Os resultados reproduzem-se na satisfação dos clientes e das entidades reguladoras que lhe atribuem diversos prémios anualmente.

Design

Porque o design também é importante para quem escolhe o melhor, a Miele aposta numa linha inovadora que se adapta às necessidades dos clientes ao mesmo tempo que mantém uma elegância intemporal.

Sustentabilidade

A gestão dos recursos de forma sustentável é outra característica assente nos produtos da marca. Não falamos apenas da eficiência energética, mas de todo o processo envolvente na produção dos equipamentos, desde a responsabilidade pelos colaboradores e pela sociedade, como também da conservação de recursos.

A marca que está no mercado há mais de 120 anos pelos produtos de excelência e inovação iniciou o seu percurso em Herzebrock.

Visite a Raimundo Ramos e fique a conhecer a nova gama de electrodomésticos da Miele.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega Nº 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site!

Miele | Immer Besser

The German brand Miele has been on the market since 1899. Since then, it has been dedicated to becoming better and better - Immer Besser.

Its home appliances bring efficiency and sophistication to our homes, with several features that distinguish the brand:

Quality

Miele appliances undergo rigorous performance and load tests before delivery. These results are reflected in the satisfaction of customers and regulators, who annually award them various prizes

Design

Because design is also relevant to those who choose the best, Miele is committed to an innovative line that adapts to the needs of customers while remaining timelessly elegant.

Sustainability

The sustainable use of resources is another feature of the brand's products. It is not just about energy efficiency, but about the entire process of equipment manufacture, from responsibility for employees and society to the conservation of resources.

The brand, which has been on the market for over 120 years for products of excellent and innovative products, began its journey in Herzebrock.

Visit Raimundo Ramos and learn about Miele's new line of home appliances.

Raimundo Ramos - Experience, Professionalism and Rigour

Estrada Da Adega Nº 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Mobile: 924 171 510

Email: [email protected]

Visit the Facebook page and the website to learn more about the company’s products!