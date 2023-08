1 - Jornada Mundial da Juventude

Portugal recebeu na última semana mais de um milhão e meio de jovens peregrinos dos 4 cantos do mundo para a Jornada Mundial da Juventude. Numa época, em que a ideia vigente é a de que os jovens andam arredados da Igreja, números desta magnitude parecem apontar para uma renovação da instituição católica.

A reter a mensagem inequívoca do Papa Francisco: “Na Igreja há espaço para todos, todos, todos”. Uma mensagem direta para aqueles que querem uma Igreja fechada à diferença. O sublinhar do “todos” vem retirar a chave das igrejas aos guardiões de dogmas que afastam o crente da prática religiosa.

Os jovens entenderam a mensagem. Espero que a hierarquia da Igreja a interiorize também. Um exemplo muito corriqueiro: perante esta mensagem não há justificação para que alguns fechem a porta ao desejo dos jovens terem como padrinhos pessoas que vivem em união de facto.

Não é por acaso que as portas das igrejas estão sempre abertas!

2 - Câmara de Lobos, Cidade Inteligente

Câmara de Lobos é um dos quatro municípios nacionais que integra o limitado elenco de cidades europeias que fazem parte da lista de urbes selecionadas para a edição 2023-2025 do Desafio Cidades Inteligentes (Intelligent Cities Challenge – ICC).

Ao longo do próximo biénio, Câmara de Lobos irá integrar uma rede de municípios que irá partilhar experiências, receber mentoria personalizada e apoio especializado, bem como ferramentas de capacitação, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento inteligente e sustentável do seu território.

Deste processo resultará a criação de uma estratégia de implementação de soluções que transformarão Câmara de Lobos numa cidade mais inteligente e inovadora, colocando o Concelho na vanguarda da transição verde e digital a nível regional e nacional.

3 - Vamos dar a Volta (x 34)

Sábado há dérbi regional na estreia do Marítimo na II Liga. Para muitos, será o confirmar de uma realidade que ainda não conseguiram aceitar.

A direção assumiu a responsabilidade na despromoção, 36 anos depois da subida ao escalão superior do futebol Português, tendo merecido na mesma o voto de confiança da maioria dos adeptos para “dar a volta”.

Vamos dar a volta, 34 vezes. Todos os jogos são verdadeiras finais.

Como tal, o mínimo que se exige, no início desta caminhada, é a vitória sobre o C.D. Nacional, para que as promessas comecem a ser concretizadas.

4 - Telma Encarnação

A Seleção Nacional de Futebol Feminino quedou-se pela fase de grupos do Mundial de Futebol que decorre na Nova Zelândia. Não por falta de mérito da equipa, mas, na minha opinião, pela por falta de coragem de um treinador conservador, avesso ao risco quando a única opção era a vitória frente à Seleção dos EUA, bicampeã do Mundo.

O primeiro golo da seleção no palco do Mundial teve a assinatura da Telma Encarnação, filha da Terra, que iniciou a sua carreira na Associação Desportiva, Recreativa e Cultural “Os Xavelhas”, mas o destaque, na comunicação social nacional foi, na sua maioria, dado ao golo de Kika Nazareth, por ter batido o recorde de Ronaldo como a mais jovem a marcar um golo em representação de uma Seleção Nacional.

Acredito que o sentido de baliza e sede de golo da Telma teria feito a diferença se o treinador apostasse na sua titularidade no confronto com as Campeãs do Mundo. Os números não mentem. A Telma é apenas a melhor marcadora, com 45 golos apontados ao serviço dos vários escalões da Seleção Nacional.

Faltou, na minha opinião, coragem do elenco técnico.

5 - Lista do PSD/CDS

Foi apresentada a lista de candidatos do PSD/CDS às eleições Regionais. Aceitei o convite endereçado e darei o meu contributo para que a 24 de setembro o meu partido dê continuidade ao trabalho que tem vindo a realizar ao longo de mais de 40 anos para o desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira e afirmação da Autonomia. Os Câmara-lobenses depositaram em mim a sua confiança para dirigir os destinos do Concelho. Por imperativos legais, enquanto candidato, terei que suspender o mandato já a partir do dia 09 de agosto, mas no dia após as eleições estarei de volta para continuar a fazer Mais por Câmara de Lobos.

Seguimos Juntos!