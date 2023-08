Mais de 3.400 operacionais e 30 meios aéreos combatiam 60 fogos às 17 horas

Mais de 3.400 operacionais, com a ajuda de 30 meios aéreos, combatiam às 17:00 de hoje 60 incêndios rurais no país, com destaque para o fogo que deflagrou no sábado em Odemira, segundo a página da Proteção Civil.

No total, pouco depois das 16:30 combatiam 60 fogos (13 florestais, 43 em mato e quatro agrícolas) mais de mil veículos e 3.425 operacionais, além dos 30 meios aéreos, especificava a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) no 'site'.

No combate ao fogo que no sábado à tarde deflagrou em povoamento florestal em São Teotónio, Odemira, no distrito de Beja, estavam cinco meios aéreos, 796 operacionais e 253 veículos. As chamas tinham já chegado, tal como no domingo, ao distrito de Faro, afetando o concelho de Aljezur.

Dois meios aéreos, 112 operacionais e 40 veículos combatiam um fogo em mato para o qual foi dado alerta hoje, às 13:45, em Lordelo, Paredes, na Área Metropolitana do Porto.

Em São Cristóvão de Nogueira, no concelho de Cinfães (distrito de Viseu), estava em curso desde cerca das 12:40 um incêndio em mato que ocupava dois meios aéreos, 67 operacionais e 17 veículos.

Um outro incêndio em Bordeira, Aljezur, com início pelas 14:00 de hoje, mantinha um meio aéreo, 51 homens e 15 veículos, e em Arrabal, Leiria, um fogo em povoamento florestal, desde cerca das 12:40, ocupava quatro meios aéreos, 109 operacionais e 30 veículos.

O incêndio em povoamento florestal que deflagrou na passada sexta-feira em Carrascal-Sarzedas, em Castelo Branco, na Beira Baixa, continuava em resolução pelas 17:00, ocupando, contudo, dois meios aéreos, 695 operacionais e 239 veículos nas operações de rescaldo.

Também em resolução estava outro incêndio em povoamento florestal, que deflagrou no domingo, pouco depois das 17:00, em Casal Menino, Matas e Cercal, em Ourém (Médio-Tejo), mantendo ainda ocupados três meios aéreos, 260 operacionais e 77 veículos.

Seis distritos de Portugal continental estão hoje, devido ao calor, sob aviso vermelho, o nível mais elevado da escala do Instituto Português do Mar e da Atmosfera: Lisboa, Setúbal, Castelo Branco, Santarém, Évora e Portalegre.