Fogo em Lordelo sofre reactivação e é combatido por 111 operacionais

O incêndio em Lordelo, no concelho de Paredes, que estava em fase de conclusão ao final da tarde de domingo, sofreu hoje uma reativação sendo combatido por mais de 100 operacionais, disse fonte da Proteção Civil à Lusa.

De acordo com fonte do comando sub-regional de operações de socorro da Área Metropolitana do Porto (AMP) da Proteção Civil, pelas 15:00 estavam no local 111 operacionais, 39 meios terrestres e dois meios aéreos.

"Foi uma reativação com grande intensidade", disse a mesma fonte à Lusa, indicando ainda que esta se deu pelas 12:45 de hoje.

Ao final da noite de domingo, fonte do comando sub-regional tinha adiantado, pelas 19:50, que o combate às chamas já estava em fase de conclusão.

O alerta para o incêndio tinha sido dado às 14:40 de domingo, e as chamas obrigaram ao corte da autoestrada A42 nos dois sentidos, próximo do nó de Seroa, em Paços de Ferreira, durante cerca de meia hora.