Liberdade Religiosa revela que Papa chamou a atenção para a igualdade das religiões

O presidente da Comissão de Liberdade Religiosa revelou hoje que o Papa, durante um encontro com várias confissões religiosas, em Lisboa, chamou a atenção para a "igual dignidade de todas as religiões".

"A mensagem que ele deixou aqui é de igualdade, da igual dignidade entre todos e que somos todos irmãos", afirmou José Vera Jardim à saída da Nunciatura Apostólica, local onde está hospedado Francisco que, desde terça-feira, está em Lisboa para participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Segundo José Vera Jardim, o discurso do Papa foi "muito simples, como costuma ser, mas muito profundo".

"Embora eu não seja hoje católico praticante, já fui e procuro manter como presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, digamos, a igual dignidade de todas as religiões e foi para isso que ele [Papa] chamou a atenção", ressalvou.

Até ao momento, o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa diz ter visto, entre os jovens, um "clima de alegria e de espiritualidade".

"Se a gente vir aqueles jovens, as declarações deles e a maneira como se comportam nessas cerimónias há realmente um fundo de espiritualidade muito grande", considerou.

Questionado sobre se considera que têm sido atropeladas liberdades durante a JMJ, José Vera Jardim disse que não porque a jornada está aberta a toda a gente.

O Papa está em Portugal para presidir à JMJ, onde são esperadas mais de um milhão de pessoas.

Em Lisboa, as principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.