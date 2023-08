Líderes africanos apelam ao desbloqueamento das exportações russas de cereais

Os líderes africanos envolvidos nas conversações de paz na Ucrânia apelaram hoje, em Pretória, ao desbloqueamento das exportações russas de cereais e fertilizantes, a fim de reavivar o acordo sobre as exportações das sementes através do Mar Negro.

Segundo Vincent Magwenya, porta-voz do Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, o grupo também pediu às Nações Unidas que tomem medidas para desbloquear 200 mil toneladas de fertilizantes russos presos nos portos da União Europeia (UE).

"Os líderes [africanos] apelaram a medidas específicas para remover os obstáculos às exportações russas de cereais e fertilizantes, permitindo a plena implementação do acordo do Mar Negro", disse Magwenya numa conferência de imprensa em Pretória.

Em julho, a Rússia retirou-se de um acordo patrocinado pela ONU que permitia à Ucrânia exportar cereais através do Mar Negro, o que levou a um aumento dos preços dos cereais que está a afetar duramente os países mais pobres, maioritariamente africanos.

Moscovo exige garantias para outro acordo relativo às suas próprias exportações, em especial de fertilizantes.

O apelo para satisfazer algumas das exigências do Kremlin foi feito por Ramaphosa e por seis outros chefes de Estado, incluindo o egípcio Abdel Fattah al-Sisi e o senegalês Macky Sall, após as conversações realizadas na semana passada em São Petersburgo com o homólogo russo, Vladimir Putin, disse Magwenya.

Nos últimos dias, a Rússia tem estado a bombardear os portos da região de Odessa, que são cruciais para as exportações de cereais que beneficiam de uma passagem segura ao abrigo do acordo.

O Egito, a África do Sul e o Senegal fazem parte de um esforço diplomático de sete países africanos para tentar negociar o fim das hostilidades entre Kiev e Moscovo.