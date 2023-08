IPBeja garante colocação de 324 novos estudante e vai disponibilizar mais 503 camas

O Instituto Politécnico de Beja garantiu a colocação de 324 novos estudantes na 1.ª fase do concurso nacional (CNA) de acesso e recorda que vai criar uma oferta de "503 novas camas" para os alunos, foi hoje divulgado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) indica que estes números da 1.ª fase do CNA representam o preenchimento de "63,3% das 512 vagas colocadas".

"De registar muito positivamente que seis desses 15 cursos de licenciatura preencheram a totalidade das vagas", acrescentam.

O IPBeja manifesta-se também empenhado na resolução do "grave problema" do alojamento estudantil que se verifica a nível nacional, recordando que a instituição vai criar "503 novas camas" para os alunos.

"Com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), através do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES) irá dar um contributo determinante com a oferta de 503 novas camas, através da construção de uma nova residência que se irá juntar às residências existentes, contribuindo para uma oferta diferenciada", lê-se no documento.

Em relação à 1.ª fase do CNA, o IPBeja congratula-se pelo facto de ter registado "um ligeiro aumentado" dos candidatos colocados (mais seis) no conjunto das suas 15 licenciaturas, "numa variação positiva de 1,9%" face à mesma fase do concurso em 2022.

A instituição mostra-se ainda satisfeita com os números obtidos face ao contexto em que, de acordo com o comunicado no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a nível nacional, os 49.438 novos estudantes agora colocados, representam "uma quebra de 0,7%" no número de candidatos colocados face à mesma fase do concurso nacional em 2022.

"Estes 324 novos estudantes vão agora juntar-se aos candidatos já colocados nas licenciaturas do IPBeja através dos concursos locais, nomeadamente nos concursos especiais, dos "concursos para titulares de grau académico, dos concursos para os detentores dos cursos de dupla certificação e cursos artísticos especializados e do concurso para os estudantes internacionais", lê-se no documento.

"Desta forma, os novos estudantes, entre os que ingressam através do CNA e os que ingressaram através dos restantes regimes, permitem ao IPBeja encarar as próximas fases do CNA com um otimismo", acrescentam.

O IPBeja sublinha ainda que "toda a comunidade" daquela instituição está "preparada" para acolher os novos estudantes, estando focada na resolução dos problemas que na atualidade afetam a frequência de um curso de ensino superior, nomeadamente ao nível dos apoios sociais, culturais e desportivos disponibilizados aos estudantes.