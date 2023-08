Confiança dos consumidores da zona euro recua em Agosto e inverte tendência de melhoria

A confiança dos consumidores na União Europeia (UE) e na zona euro recuou em agosto, quebrando uma tendência de melhoria dos últimos meses, e muito abaixo da média de longo prazo, divulgou hoje a Comissão Europeia.

Uma estimativa provisória hoje publicada pela Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia dá conta de que, neste mês de agosto, o indicador de confiança dos consumidores recuou 0,9 pontos percentuais tanto na zona como na UE, após vários meses de subida desde o final do ano passado.

"Com -17,0 pontos percentuais na UE e -16,0 pontos percentuais na zona euro, a confiança dos consumidores está muito abaixo da sua média de longo prazo", adiantam os serviços do executivo comunitário.

Estes são dados divulgados todos os meses pela Comissão Europeia e têm por base inquéritos feitos aos consumidores.

O indicador de confiança dos consumidores deste mês é calculado com base em dados de inquéritos feitos em 25 países da UE - todos exceto a Irlanda e a Roménia -, entre 01 e 22 de agosto, abrangendo 97% no conjunto da União e 98% na área do euro do total das despesas de consumo final privado.