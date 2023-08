Preços do gás na Europa sobem após ameaça de greves na Austrália

Os preços do gás natural na Europa subiram hoje 9%, após os trabalhadores de um projeto de exportação na Austrália terem ameaçado com uma greve, em setembro, que pode afetar significativamente os fornecimentos globais.

O contrato de gás natural TTF ('Title Transfer Facility'), que serve de referência para a Europa, subiu 9%, para um máximo de 41 euros por megawatt-hora (MWh), enquanto o contrato para entrega em setembro aumentou 6,84%, para 38,9 euros por MWh.

Os trabalhadores das plataformas de gás de North West Shelf, detidas pela Woodside e que alimentam a maior fábrica de GNL australiana, ameaçaram avançar para a greve, a partir de 02 de setembro, por melhores salários e condições de segurança, tendo dado à empresa um prazo de sete dias, que termina no domingo, para chegar a um acordo.

Segundo a Bloomberg, as possíveis paralisações na Austrália podem afetar 10% das exportações de gás natural liquefeito (GNL), a nível global.

A Europa ainda está a recuperar da crise energética do ano passado, quando os cortes na oferta russa deixaram o continente altamente exposto às variações no mercado global.

Os preços do gás ainda estam longe dos máximos registados no último ano mas, embora a Europa raramente receba combustível da Austrália, as eventuais restrições no envio de GNL para a Ásia poderiam aumentar a competição por cargas alternativas.