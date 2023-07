Como poderão ser 10 destinos turísticos populares em 2050 devido ao impacto das alterações climáticas?

"As alterações climáticas são um dos problemas mais graves que enfrentamos atualmente", começa por referir um artigo da DiscoverCars.com. "Os glaciares do Ártico já começaram a derreter, aumentando o nível do mar e provocando inundações em massa nas zonas costeiras. Além disso, muitos países continuam a registar os seus verões mais quentes ano após ano, evidenciando o aumento constante da temperatura". É nessa perspectiva que apresentam 10 destinos populares hoje e como estarão em 2050.

De Londres ao Cairo, de Manila a Nova Iorque, de Okinawa a Calcutá, de Queensland à California, entre outros. O cenário é dantesco e digno de filmes de ficção científica futurista, de fim do mundo como o conhecemos. "Para muitos viajantes que utilizam o seu carro para fazer turismo numa aventura de viagem na estrada, isto pode significar que as paisagens que esperam ver podem em breve ter um aspeto muito diferente - ou potencialmente deixar de existir por completo", refere. Por isso, "para saber mais sobre o impacto que as alterações climáticas podem ter em destinos populares de viagens de carro, a DiscoverCars.com trabalhou em conjunto com a especialista ambiental Marish Cuenca para analisar como poderão ser 10 locais em cada continente em 2050".

Aleksandrs Buraks da DiscoverCars.com afirmou: "Muitos viajantes sonham com uma viagem de carro, que lhes ofereça uma perspetiva única sobre alguns dos seus locais de sonho e a oportunidade de apreciar paisagens fantásticas ao longo do caminho. Mas, infelizmente, a realidade é que - para muitos destinos populares - o seu tempo é limitado devido ao atual ritmo do aquecimento global."

Acrescenta que "ao trabalharmos com um especialista ambiental, estávamos interessados em descobrir de que forma estes locais poderiam ser afetados - e os resultados são realmente bastante preocupantes para muitos. No entanto, também quisemos transmitir algum otimismo de que nunca é tarde demais para ajudar a fazer a diferença", assegura.

Desta forma, "recorrendo a informações da especialista em ambiente e analista de sustentabilidade Marish Cuenca, a DiscoverCars.com analisou os pontos de interesse turístico em cada continente e analisou a forma como estes locais poderiam ser afetados por catástrofes naturais, como inundações, tempestades, chuvas ácidas, erosão, etc", identifica.

O "relatório revelador e chocante" contém imagens interativas com barras deslizantes, "permitindo aos leitores explorar o aspeto que estes destinos icónicos poderão ter em 2050", como mostram os exemplos abaixo.

Cairo, Egipto

"O Grande Cairo é um destino extremamente popular entre os viajantes, especialmente os que viajam de carro. Olhando para 2050, esta região poderá ter um aspeto consideravelmente diferente. De acordo com a especialista ambiental, Marish Cuenca, a ameaça da urbanização significa que grande parte deste deserto poderá em breve ser transformado em cidades e outras áreas urbanas que retiram a ruralidade da paisagem atual. Adicionalmente, o nível do mar está a subir gradualmente, causando a erosão do calcário que constitui a maior parte da terra na zona. Prevê-se que esta erosão cause chuvas ácidas, uma vez que os depósitos de calcário são absorvidos pelas águas que depois se evaporam e caem sob a forma de chuva. Embora estas chuvas não sejam suficientemente ácidas para prejudicar a pele humana, causará mais danos às estruturas de mármore e calcário em todo o Grande Cairo – incluindo as próprias pirâmides."

Manila, Filipinas

"A capital das Filipinas, Manila, é outro destino popular para os viajantes que fazem uma viagem de carro. No entanto, a subida do nível do mar representa uma grave ameaça para esta 'Pérola do Oriente', prevendo-se que a cidade fique abaixo do nível do mar em 2050. Este é, naturalmente, um duro golpe para os turistas que procuram experimentar tudo o que esta bela cidade tem para oferecer – embora os mais afetados sejam os 1,8 milhões de pessoas que vivem em Manila. Uma das estradas mais populares da cidade é a estrada Metro Manila, que passa por Intramuros – uma área que alberga marcos e santuários da era espanhola, do tempo em que Manila fazia parte do império espanhol. Infelizmente, tal como a maior parte da cidade, prevê-se que esta estrada fique totalmente submersa até 2050."

Ilha de Okinawa, Japão

"A bela ilha paradisíaca de Okinawa, no sul do Japão, é um destino turístico popular para quem visita o país. Infelizmente, devido à sua localização e ao seu estatuto de pequena ilha, a ilha de Okinawa corre um risco muito elevado de ficar submersa devido à subida do nível do mar até 2050. Situada no chamado "beco dos tufões", a ilha é regularmente atingida por fortes tempestades – algo que se espera que piore bastante num futuro próximo. De acordo com Cuenca, prevê-se que o nível do mar no Japão suba até 1 metro até ao final do século2 – o que significa que todos os locais perto do oceano estão em risco. Uma vez que a ilha de Okinawa é relativamente pequena e está rodeada de água, isto significa que é provável que a ilha sofra um aumento da erosão costeira e das inundações."

Calcutá, Índia

"A cidade indiana de Calcutá é outro destino turístico popular, onde se encontra a pitoresca Ponte Howrah, que liga Calcutá à cidade vizinha de Howrah. Antiga capital da Índia sob o domínio colonial, Calcutá é agora famosa pela sua arquitetura imperial - incluindo o grandioso Victoria Memorial. Ligada por uma série de grandes estradas, Calcutá é uma paragem popular numa viagem de carro. Infelizmente, Cuenca adverte que – devido à sua posição ribeirinha e costeira, é provável que Calcutá fique praticamente submersa até 2050. A subida do nível do mar em consequência do degelo das calotas polares já está a ter um impacto significativo na cidade, com inundações anuais frequentes que causam danos à região."

Queensland, Austrália

"A Austrália, como um todo, é o lar de algumas fantásticas estradas, com muitos locais muito distantes uns dos outros – tornando-a o lugar perfeito para uma viagem de carro. Queensland, em particular, é o lar do Daintree National Park - uma das florestas tropicais com maior biodiversidade do mundo. Infelizmente, o aumento das temperaturas levou a um aumento do número de incêndios florestais registados na Austrália nos últimos anos. De acordo com Cuenca, os incêndios florestais – causados pelas altas temperaturas e pela seca – deverão agravar-se muito até 2050, prevendo-se que grande parte do Parque Nacional Daintree fique gravemente danificada. Cuenca compara a potencial destruição futura de Daintree aos recentes incêndios florestais que dizimaram as florestas em torno do incêndio de Gospers Mountain em Nova Gales do Sul, Austrália. Para além da ameaça dos incêndios florestais, a urbanização representa uma ameaça significativa para as florestas tropicais de Daintree, com uma parte do parque já a ser convertida em habitações."

Havai, Estados Unidos

"O belo estado insular do Havai, nos Estados Unidos, é o lar de praias idílicas, perfeitas para a prática de surf, juntamente com vistas emocionantes de vulcões ativos e colinas verdejantes. No entanto, devido à sua localização e aos numerosos vulcões, prevê-se que o Havai venha a registar um aumento do número de catástrofes naturais até 2050. As alterações climáticas provocam fenómenos meteorológicos extremos, como a seca e o aumento da precipitação4, prevê-se que muitas das estradas costeiras em redor do Havai se desmoronem no oceano. Prevê-se também que os deslizamentos de terras se tornem mais comuns. Embora o Havai não seja alheio a algumas erupções vulcânicas dramáticas, Cuenca prevê que, até 2050, a atividade vulcânica na ilha aumente – com o aumento das erupções de fluxos de lava e dos terramotos que causam danos significativos no pavimento das estradas."

Nova Iorque, Estados Unidos

"A cidade de Nova Iorque é possivelmente um dos destinos mais famosos do mundo, atraindo milhares de turistas todos os anos. A "Big Apple" atrai pessoas de todo o mundo, oferecendo vistas diferentes de qualquer outro lugar. Infelizmente, o futuro não parece tão brilhante para a grande cidade se as alterações climáticas continuarem ao ritmo atual. De acordo com Cuenca, até 2050, podemos esperar ver grande parte de Nova Iorque debaixo de água – devido à subida do nível do mar. Atualmente, existem propostas de medidas de barreira que podem ser implementadas na área de Manhattan para ajudar a reduzir o nível de inundações num futuro próximo. De acordo com o Painel de Alterações Climáticas de Nova Iorque, prevê-se que o nível do mar em Nova Iorque suba entre 20 e 30 polegadas até à década de 2050 e entre 15 e 75 polegadas até ao final do século. Além disso, há previsões de que os ácidos sulfuroso, sulfúrico e nítrico na atmosfera poderão causar um aumento da chuva ácida até 2050 – levando a danos adicionais nas inúmeras estátuas e estruturas de calcário espalhadas pela cidade, incluindo a famosa Agulha de Cleópatra."

Califórnia, Estados Unidos

"O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, é um destino extremamente popular para os viajantes numa viagem de carro, devido a ter muitas estradas famosas que são perfeitas para uma viagem relaxante ou emocionante. Conhecido como o lugar mais quente do mundo, o Vale da Morte, na Califórnia, não é estranho ao calor. A região registou a temperatura mais quente medida de forma fiável na história da Terra durante dois anos consecutivos em 2020 e 2021, atingindo uns impressionantes 130° Fahrenheit (54,4°C) em julho de 20216. No entanto, de acordo com Cuenca, este fenómeno poderá aumentar exponencialmente até 2050 - conduzindo a ondas de calor extremas que causam secas em massa e incêndios florestais. Este calor intenso pode provocar o degelo das estradas, tornando as deslocações muito menos confortáveis nesta zona. Os incêndios florestais frequentes poderão dificultar a visibilidade, devido ao aumento dos níveis de fumo e cinzas no ar. Além disso, o aumento do nível do mar poderá tornar as rotas costeiras cada vez mais perigosas para os condutores, com a ameaça de inundações a tornar-se mais provável."

Tirol do Sul, Itália

Um dos destinos de viagem mais emblemáticos de toda a Europa, o Passo Stelvio, está localizado entre o Tirol do Sul e Bormio, em Itália. Esta série de estradas sinuosas e gradualmente inclinadas permite aos turistas viajar de carro através dos Alpes Ortler - uma pitoresca cadeia de montanhas que oferece vistas fantásticas aos viajantes. Infelizmente, devido à estrutura das estradas e à sua localização ao longo de uma encosta montanhosa, o Passo Stelvio corre um risco significativo de sofrer danos graves devido às alterações climáticas até 2050. Cuenca prevê que as estradas que compõem o Passo Stelvio possam vir a sofrer deslizamentos de terras provocados por chuvas excessivas, bem como um aumento dos sismos, o que provocará fissuras extremas na estrada e, eventualmente, o desmoronamento das margens das estradas."

Londres, Reino Unido

"Outro destino turístico muito popular entre os condutores é Londres. A capital inglesa oferece vistas modernas da cidade, com muitas atrações turísticas, museus, galerias e muito mais para os viajantes desfrutarem. No entanto, até ao ano 2050, esta bela cidade poderá ter um aspeto muito diferente - de acordo com a especialista ambiental Marish Cuenca. Devido à subida do nível do mar, prevê-se que a maioria das docas de Londres e os subúrbios perto do rio Tamisa fiquem submersos em 2050. Isto terá um impacto significativo em algumas das mais importantes atrações turísticas, incluindo o London Eye, as Casas do Parlamento e a London Bridge."