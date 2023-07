Milhares manifestam-se na ruas de Gaza em protesto contra cortes de energia

Milhares de pessoas saíram ontem às ruas da Faixa de Gaza para protestar contra os cortes crónicos de energia e as difíceis condições de vida, numa rara demonstração pública de descontentamento com o governo do Hamas no território.

Centenas de pessoas participaram em marchas na Cidade de Gaza, na cidade meridional de Khan Yunis e noutros locais, gritando "vergonha" e, num dos locais, queimando bandeiras do Hamas, antes de a polícia intervir e dispersar as concentrações.

A polícia destruiu telemóveis de pessoas que estavam a filmar, e testemunhas disseram que houve várias detenções em Khan Yunis, segundo a agência Associated Press.

As manifestações foram organizadas por um movimento ´online´ chamado "alvirus alsakher", ou "o vírus da zombaria", e desconhece-se quem está por detrás deste movimento.

Em 2007, o Hamas tomou o controlo de Gaza das forças do Presidente palestiniano Mahmoud Abbas, o que levou Israel e o Egito a imporem um bloqueio paralisante ao território.

Israel afirma que o encerramento é necessário para impedir que o Hamas, um grupo militante islâmico que não reconhece o direito de Israel à existência, reforce as suas capacidades militares.

O bloqueio devastou a economia de Gaza, fez disparar o desemprego e provocou frequentes cortes de eletricidade, situação agravada na atual onda de calor, porque as pessoas têm recebido quatro a seis horas de energia por dia.

As multidões também criticaram o Hamas por deduzir uma taxa de cerca de 15 dólares dos subsídios mensais de 100 dólares dados às famílias mais pobres de Gaza pelo Estado do Qatar.

O Hamas governa Gaza com mão de ferro, impedindo a maior parte das manifestações e eliminando rapidamente os protestos públicos.