Número de mortos em colapso de prédio nos Camarões subiu para 40

O número de mortos devido ao desabamento, no fim de semana passado, de um bloco de apartamentos em Douala, nos Camarões, subiu hoje para pelo menos 40, segundo um novo balanço provisório do governador da região de Littoral.

Na segunda-feira, as autoridades tinham anunciado 37 mortos, incluindo "uma menina de 03 anos e uma mulher de 19", segundo indicou no domingo o hospital Laquintinie, de Douala, a capital económica do país.

O prédio de apartamentos, localizado no norte de Douala, desabou na noite de sábado para domingo sobre outro prédio residencial de um andar.

Este colapso é considerado um dos mais graves da história do país.

Na segunda-feira, a ministra do Desenvolvimento Urbano dos Camarões, Célestine Ketcha-Courtès, que visitou o local do desastre, admitiu aos jornalistas que estava a enfrentar "uma situação catastrófica", especificando que "o edifício em questão não tinha licença de construção".

Em 2016, o colapso de um prédio residencial resultou em cinco mortos em Douala e as autoridades levantaram a questão do cumprimento dos padrões de construção.

Em junho do mesmo ano, tinham sido identificados 500 edifícios em "ameaça de ruir" na cidade.