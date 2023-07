Taiwan simula pela primeira vez ataque chinês ao principal aeroporto da ilha

As autoridades de Taiwan realizaram hoje pela primeira vez um exercício militar no aeroporto internacional de Taoyuan, que serve a capital Taipé, simulando um ataque de tropas da República Popular da China.

A iniciativa integra a semana de exercícios anuais "Han Kuang" (Glória de Han), que este ano incluem a proteção de aeroportos civis, numa altura em que Pequim intensifica a pressão militar e política sobre a ilha.

Trata-se do primeiro exercício do género realizado no maior aeroporto de Taiwan, perto da capital, desde que entrou em funcionamento em 1979, segundo a agência francesa AFP.

O tráfego aéreo foi interrompido durante cerca de 30 minutos enquanto dezenas de soldados lutavam contra "inimigos" que chegavam em helicópteros de ataque à pista do aeroporto.

A polícia e os bombeiros do aeroporto também participaram na operação que, segundo o Governo, visa combinar forças civis e militares para proteger infraestruturas críticas.

"Devemos partir do conceito de 'defender a sociedade como um todo', integrar e utilizar os recursos do exército, do Governo central, dos governos locais e dos setores civis, e coordenar todas as unidades para que trabalhem em conjunto", disse a Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen.

Tsai, que participou num exercício numa refinaria de petróleo em Taoyuan, estava vestida de uniforme e usava uma máscara, tendo sido diagnosticada esta semana como positiva para a covid-19 com sintomas ligeiros.

De acordo com o especialista militar Alexander Huang, Taiwan está a inspirar-se na invasão russa da Ucrânia.

"A tomada do aeroporto do adversário é essencial para enviar um grande número de forças de assalto por via aérea como parte de uma operação de invasão", disse Huang, da Universidade Tamkang de Taipei, à AFP.

"Além de familiarizar as nossas forças com o comando e o controlo, este exercício pode também indicar aos potenciais inimigos que nos estamos a preparar para essa eventualidade", acrescentou.

Taiwan organiza frequentemente manobras militares num contexto de crescente pressão militar e política de Pequim.

Os caças chineses têm feito incursões cada vez mais frequentes na zona de defesa aérea de Taiwan desde que Tsai Ing-wen chegou ao poder em 2016.

No ano passado, as forças armadas chinesas fizeram exercícios em grande escala ao redor de Taiwan e intensificaram continuamente as patrulhas aéreas e navais nas proximidades da ilha, que tem 23 milhões de habitantes.

A China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas.

Pequim considera Taiwan parte do seu território e ameaça a reunificação através da força, caso a ilha declare formalmente a independência.