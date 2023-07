Retirados cerca de 880 animais de associação e canil em Cascais

Cerca de 880 animais da Associação São Francisco de Assis e de outro canil foram retirados das instalações devido ao incêndio que lavra em Cascais desde meio da tarde, disse à agência Lusa o vereador Nuno Piteira Lopes.

Os animais estão a ser transferidos para o campo de futebol do Zambujeiro e estão em segurança, adiantou o vereador, responsável pela Associação São Francisco de Assis, pouco depois das 20:30.

Cerca de 800 cães e gatos estavam na Associação São Francisco de Assis e outros 80 cães estavam num canil junto à 3.ª Circular de Cascais.

De acordo com o vereador na Câmara de Cascais, no distrito de Lisboa, as chamas chegaram junto à vedação da Associação São Francisco de Assis, situada em Alcabideche.

A operação para a retirada dos animais foi feita com o apoio da população, de várias associações e da organização IRA - Intervenção e Resgate Animal.

O alerta para o fogo que deflagrou na localidade do Zambujeiro, em Alcabideche, no concelho de Cascais, foi dado pelas 16:58, continuava às 21:15 com duas frentes ativas e, segundo a Proteção Civil, os operacionais no terreno vão continuar a ser reforçados durante a noite uma vez que os meios aéreos foram retirados ao anoitecer.

A mesma fonte acrescentou que vai também haver um reforço de máquinas de rasto.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 21:15, o incêndio estava a ser combatido por 658 operacionais, apoiados por 176 veículos.

Durante a tarde, chegaram a estar 14 meios aéreos no combate ao incêndio, que está a ser dificultado pelo vento.

As autoridades retiraram por precaução várias pessoas de habitações do Zambujeiro e do Cobre.

Segundo o comandante do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa, o incêndio não tinha causado até ao início da noite danos em habitações, nem estava a colocar em risco o Hospital de Cascais.

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa indicou ainda que um bombeiro sofreu ferimentos ligeiros por inalação de fumos.

Relativamente às vias interrompidas, foi cortada a circulação na Autoestrada 5 (A5) e feitos alguns "cortes pontuais" nos caminhos circundantes.

Fonte da GNR tinha já indicado à Lusa que a A5 foi cortada entre os nós de Alvide e Cascais, nos dois sentidos.