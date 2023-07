Macedónia do Norte aprova alteração da Constituição para entrar na União Europeia

O governo da Macedónia do Norte aprovou hoje uma proposta de alteração da Constituição para incluir a minoria búlgara no preâmbulo, e assim conseguir avançar na adesão à União Europeia (EU), noticiaram meios de comunicação do país.

O objetivo, segundo meios de comunicação digitais, é, com esta alteração constitucional, satisfazer uma antiga exigência da vizinha Bulgária, favorecendo uma futura adesão do país à UE.

Com a mudança, que requer o voto favorável de dois terços dos membros do parlamento em Skopje, a antiga república jugoslava espera entrar numa nova fase, mais substancial, das suas negociações de adesão à UE.

Para além dos búlgaros, uma minoria de cerca de 3.000 pessoas no país, outros grupos como os croatas, os montenegrinos, os judeus e os eslovenos, entre outros, serão incluídos no preâmbulo da Constituição da Macedónia do Norte.

A atual versão da Constituição já inclui macedónios, albaneses, turcos, bósnios, sérvios, ciganos, entre outros, explica o portal Libertas Press.

O Governo, liderado pelo social-democrata Dimitar Kovacevski, espera, com esta proposta, sublinhar o caráter multiétnico do país, o único que emergiu da ex-Jugoslávia e que não esteve envolvido em nenhuma guerra durante o desmembramento da então federação socialista.

No entanto, a oposição está a ameaçar votar contra a proposta, o que tornaria impossível alcançar a maioria qualificada de dois terços na Assembleia.

A Bulgária bloqueou durante anos o início das negociações de adesão da Macedónia do Norte à UE, invocando um diferendo sobre o passado comum dos dois países.

No ano passado, chegou-se finalmente a um acordo para levantar o bloqueio búlgaro, em troca de uma série de concessões por parte de Skopje, incluindo um plano para alterar a Constituição de modo a incluir explicitamente os búlgaros do país.