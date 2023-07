Cardeal Tolentino de Mendonça representa o Papa na coroação pontifícia em Mafra

O cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito para a Cultura e Educação da Santa Sé, é o enviado especial do Papa para a coroação canónica de Nossa Senhora da Soledade, em setembto em Mafra, disse fonte oficial.

A coroação de caráter pontifício da imagem de Nossa Senhora da Soledade, que se venera na Basílica de Mafra, distrito de Lisboa, realiza-se no dia 17 de setembro, às 11:00.

O cardeal português presidirá ao final da tarde do dia 16 de setembro, às 18:45, as vésperas solenes, em que "será tocada música pelos seis órgãos da basílica, que não é interpretada desde as Invasões Francesas" no início do século XIX, segundo nota da Real Irmandade do Santíssimo Sacramento (RISSM) enviada à Agência Lusa.

O prelado português presidirá à missa da coroação pontifícia, às 11:00 do dia 17 de setembro.

Esta é a terceira imagem em Portugal a ser coroada em nome e com a autoridade do Pontífice, tendo as duas anteriores sido Nossa Senhora do Sameiro, em Braga, em 1904, e Nossa Senhora de Fátima, em 1946.

Para a RISSM, "trata-se do reconhecimento, por parte da Santa Sé, da devoção à santíssima Virgem presente na veneranda imagem da Soledade da Basílica de Mafra, com o propósito de estender a todo o orbe católico a importância deste título mariano e o seu culto".

"Para Irmandade, esta concessão constitui um renovado incentivo no incremento do culto da Santíssima Virgem Maria, a quem a Basílica de Mafra foi dedicada em 1730", acrescentou o juiz da RISSM, Francisco Simões do Paço.

As cerimónias religiosas encerram o IV Fórum Pan-Europeu de Irmandades, que pela primeira vez se realiza em Portugal, nos dias 16 e 17 de setembro.