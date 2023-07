Coordenador da COP28 apela a governos e empresas que reduzam emissões

O dirigente das negociações sobre o clima que vão decorrer este ano no quadro da ONU apelou a governos e empresas que reduzam as emissões de gases com efeito de estufa em todas as regiões e setores.

Só com estas reduções, acentuou, se consegue evitar ultrapassar limite estabelecido há sete anos.

Sultan al-Jaber, dos Emirados Árabes Unidos, que também dirige uma das empresas petrolíferas estatais, disse a dirigentes europeus, canadianos e chineses, reunidos em Bruxelas, que o calor recorde que se tem verificado através do mundo recentemente mostra a necessidade de uma ação urgente para reduzir emissões.

Ao apresentar a sua estratégia para a 28.ª Conferência das Partes (COP28) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (UNFCCC, na sigla em Inglês), prevista para o Dubai, no final do ano, Al-Jaber disse que todos os líderes "têm de ser brutalmente honestos" sobre o que causou o aumento acentuado das temperaturas desde o período pré-industrial e como impedir que subam mais.

"Temos de atacar todas as emissões, em todo o lado", disse Al-Jaber, acrescentando que tenciona juntar governos, produtores de energia e indústrias poluidoras para desenvolver um plano prático para limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados, conforme o Acordo de Paris, de 2015.

Cientistas asseguram que alcançar este objetivo exige cortar as emissões até 2030 em metade, mas os esforços atuais estão muito longe de garantir este resultado.